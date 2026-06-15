Nur eine Entscheidung steht aus: Fünf weitere Kreismeister gekrönt

– Foto: Peter Poloczek

Von den 13 Kreisoberliga-Staffeln in Sachsen-Anhalt ist in zwölf die Meisterschaft entschieden. Fünf Teams krönten sich am zurückliegenden Wochenende zum Titelträger. Nur in der Meisterrunde der Stadtoberliga Magdeburg wurde die finale Entscheidung durch das 3:3 von Tabellenführer Germania Olvenstedt beim MSV Börde II noch um eine Woche auf den letzten Spieltag vertagt.

Die SG Einheit Halle ist zurück in der Landesklasse! Mit einem 4:0-Heimerfolg über die TSG Kröllwitz ging die Mannschaft von Trainer Garry Freiburg am vorletzten Spieltag den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft. Mit nun fünf Punkten Vorsprung kann der Nietlebener SV Askania den Spitzenreiter nicht mehr einholen. Damit kehrt die SG Einheit nach zwei Stadtoberliga-Jahren auf die Landesebene zurück.

Im "Endspiel um die Meisterschaft" hat der SV Graf Zeppelin Abtsdorf vor knapp 400 Zuschauern die Nerven bewahrt. Mit einem 2:2-Unentschieden beim Verfolger SV Blau-Rot Pratau verteidigte die Elf von Trainer Philipp Scopp am letzten Spieltag die Tabellenführung und sicherte sich damit den Aufstieg. Nach dem Pratauer Ausgleich in der Nachspielzeit wurde es noch einmal richtig spannend: Mit einem weiteren Treffer hätten sich die Blau-Roten zum Meister gekrönt, doch die Abtsdorfer brachten das Remis ins Ziel. Damit gelingt dem SV Graf Zeppelin die direkte Rückkehr in die Landesklasse.

Hausaufgabe erledigt, Meisterschaft gefeiert: Mit einem 6:1-Heimerfolg über den Harbker SV Turbine hat sich Blau-Weiß Neuenhofe die Krone in der Bördeoberliga aufgesetzt. Schon nach zwölf Minuten lagen die Hausherren vor 211 Zuschauern mit 3:0 in Front. So konnte der Verfolger Bebertaler SV den Tabellenführer am letzten Spieltag nicht mehr abfangen. Erstmals seit der Saison 2015/16 ist Blau-Weiß Neuenhofe damit in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesklasse vertreten.

Am Ende musste die Tordifferenz entscheiden: Punktgleich mit dem FSV Havelberg hat sich der SV Eintracht Lüderitz die Kreismeisterschaft in der östlichen Altmark gesichert. Durch den 6:0-Heimerfolg über den SV Preussen Dobberkau machten die Lüderitzer - nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr - alles klar. Der zweitplatzierte FSV Havelberg gewann zwar parallel mit 4:1 gegen den SV Blau-Gelb Goldbeck, doch die Eintracht hatte nach 26 Spieltagen die um 14 bessere Tordifferenz auf ihrer Seite. So wird in Lüderitz zum ersten Mal seit 1999/2000 wieder Landesklasse-Fußball gespielt. Kreisoberliga Jerichower Land