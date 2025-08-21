Nur ein Zweitligist scheidet aus!

In der 1. Runde hat es mit dem FC Gossau den ersten Zweitliga-Verein erwischt - nach einer Niederlage im Derby gegen Pfäffikon. Für eine weitere, allerdings nur kleine Überraschung sorgte Viertligist Uitikon. Und denkwürdig hoch siegte der SC Veltheim.

Für den FC Gossau ist bis anhin einziger Zweitligist allerdings die Cup-Reise schon zu Ende. Die Oberländer hatten allerdings beim Lokalrivalen Pfäffikon eine knifflige Aufgabe zu lösen. Und prompt setzte sich Drittliga-Aufstiegsmitfavorit der Gruppe 6 2:0 durch . Romeo Meier (49.) und Rückkehrer Timôn Marques (94., er spielte zuletzt in Wetzikon) trafen für den FCP.

Nein. Die ganz grossen Überraschungen sind bis anhin im FVRZ-Cup ausgeblieben.

Ansonsten schied nur Drittliga-Neuling Maur gegen einen unterklassigen Gegner aus. Die 0:4-Niederlage ist aber nur bedingt bemerkenswert. Maur, erstmals in der Klubgeschichte überhaupt in der 3. Liga, war nämlich als nachrückender Zweiter in der Gruppe 8 aufgestiegen. Derweil rüstete Bezwinger Uitikon auf - und hat so beispielsweise neuerdings Ivan Bonfardin (zuletzt Wiedikon) in den eigenen Reihen. Ein Indikator ist das Resultat aber sich für den FC Maur. Dieser dürfte es wohl in der neuen Umgebung der Gruppe 6 schwer haben.

Diese Zweitligisten taten sich schwer

Was fiel sonst auf? Einige Zweitligisten schrammten wirklich nur knapp einer Enttäuschung vorbei. Allen voran der FC Horgen, der in Männedorf erst spät zum 1:1 ausglich. Und sich dann im Penaltyschiessen 4:3 durchsetzte.

Dasselbe Bild in Wetzikon. Das oberklassige Brüttisellen-Dietikon behielt dort im Penaltyschiessen die Nerven und siegte so 7:6. Dies nachdem die Gäste erst in der Nachspielzeit durch Rückkehrer Antonio Kaba Mangrei zum 2:2 ausgleichen konnte.

Ähnlich schwer tat sich Stäfa beim 2:1 in Witikon (3.). Sämtliche Tore fielen erst in der Schlussphase.

Oder aber der FC Bassersdorf. Dieser ging zwar früh beim Viertliga-Verein Wülflingen in Führung. Das erlösende 2:0 fiel allerdings erst in der Nachspielzeit.

Und Einsiedeln mühte sich bei Srbija (3.) zu einem krampfhaften 3:2-Sieg.

Kein Schaulaufen gab es ausserdem für Beringen beim 3:1 im Schaffhauser Derby bei Thayngen (3.).

Veltheim kennt kein Pardon

Auffällig sind auch die besonders brutalen Resultate. Der SC Veltheim demütigte nämlich Viertligist Weisslingen mit einem 22:0 (!) richtiggehend. Victor Martin erzielte alleine sechs Treffer. Die unterlegenen Oberländer können sich zumindest trösten. Fünftligist Augwil hatte vor einem Jahr in der 1. Runde mit 0:39 nochmals deutlich höher verloren.

Die weiteren zweistelligen Resultate

Der Kantersieg von Veltheim war jedoch nicht das einzige "Stängeli". Hinwil (11:0, Neuhausen), Wädenswil (14:0, Hajduk), Embrach (15:2, Hegi Winterthur), Blue Stars (10:0, Blau-Weiss Erlenbach) liessen es gegen allesamt Fünftligisten ähnlich scheppern.

