Nur ein weiteres Derby? Nein! »Drei Punkte sind Pflicht«

Markus Schwirzinger (Trainer, Kirchberg): "Wenn wir in Sachen Klassenerhalt noch ein Wörtchen mitreden wollen, sind am Samstag drei Punkte Pflicht. Gleiches gilt für Frauenbiburg auch. Somit erwarte ich ein heißumkämftes Spiel, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden."

Personal: Leonie Knötig fällt weiter aus, wohingegen Karin Friedrich wieder in den Kader zurückkehrt.

Thomas Jost (Trainer, Frauenbiburg): "Wenn ich jetzt sage 'Wir machen uns keinen Druck', glaubt mir dass sowieso keiner. Ja, es ist ein richtungsweisendes Spiel. Das Gute ist, dass es unserem Gegner ähnlich geht. Wir haben viel Positives, was wir aus dem Stern-Spiel mitnehmen können. Wenn wir das auf den Platz bringen, bin ich guter Dinge, dass wir endlich wieder einen Dreier einfahren."

Personal: Emma Bronheim weilt im Urlaub. Lena Samberger hat sich am Sprunggelenk verletzt.