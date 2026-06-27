Nur ein Verbandsliga-Absteiger steigt direkt wieder auf

Die Absteiger aus der Verbandsliga kamen in den vier Landesliga-Staffeln unterschiedlich zurecht. Während einige Teams nach dem Rückschlag sofort wieder oben angriffen, mussten andere zunächst kleinere Brötchen backen oder sogar erneut um den Klassenverbleib kämpfen. Besonders auffällig war der direkte Wiederaufstieg eines Absteigers.
In Staffel 1 schloss TSV Heimerdingen 1910 die Saison auf Platz sieben ab. Der Absteiger aus der Verbandsliga kam in 30 Spielen auf 44 Punkte und landete damit im gesicherten Mittelfeld. Mit 13 Siegen, fünf Unentschieden und zwölf Niederlagen blieb die Bilanz nahezu ausgeglichen. Der direkte Wiederangriff auf die Spitzenplätze gelang zwar nicht, mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang hielt Heimerdingen die Klasse aber stabil.
In Staffel 2 hatte TV Echterdingen deutlich mehr Mühe. Der Verbandsliga-Absteiger beendete die Runde mit 31 Punkten auf Platz 13 und musste in die Abstiegsrelegation. Dort gelang schließlich der Klassenerhalt, sodass Echterdingen den weiteren Absturz verhindern konnte. In der Liga standen nach 30 Spielen neun Siege, vier Unentschieden und 17 Niederlagen zu Buche. Vor allem defensiv blieb die Saison mit 58 Gegentoren schwierig.
In Staffel 3 setzte TSG Balingen II ein klares Ausrufezeichen. Der Absteiger aus der Verbandsliga wurde mit 77 Punkten Meister, gewann 24 von 32 Spielen und stellte mit 100 Toren die beste Offensive der Staffel. Damit gelang die direkte Rückkehr nach oben eindrucksvoll. VfL Pfullingen landete dagegen auf Rang sieben. Mit 54 Punkten spielte auch Pfullingen eine ordentliche Saison, blieb aber klar hinter dem Aufstiegsrennen zurück.
In Staffel 4 gab es nach der Saison 2024/25 keinen Absteiger. Die Spitzenplätze gingen an Türkspor Neu-Ulm, den FV Rot-Weiß Weiler und die SSG Ulm 99, während der Abstiegskampf vor allem andere Mannschaften betraf.