Nur ein Verbandsliga-Absteiger steigt direkt wieder auf

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Die Absteiger aus der Verbandsliga kamen in den vier Landesliga-Staffeln unterschiedlich zurecht. Während einige Teams nach dem Rückschlag sofort wieder oben angriffen, mussten andere zunächst kleinere Brötchen backen oder sogar erneut um den Klassenverbleib kämpfen. Besonders auffällig war der direkte Wiederaufstieg eines Absteigers.

In Staffel 1 schloss TSV Heimerdingen 1910 die Saison auf Platz sieben ab. Der Absteiger aus der Verbandsliga kam in 30 Spielen auf 44 Punkte und landete damit im gesicherten Mittelfeld. Mit 13 Siegen, fünf Unentschieden und zwölf Niederlagen blieb die Bilanz nahezu ausgeglichen. Der direkte Wiederangriff auf die Spitzenplätze gelang zwar nicht, mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang hielt Heimerdingen die Klasse aber stabil.

In Staffel 2 hatte TV Echterdingen deutlich mehr Mühe. Der Verbandsliga-Absteiger beendete die Runde mit 31 Punkten auf Platz 13 und musste in die Abstiegsrelegation. Dort gelang schließlich der Klassenerhalt, sodass Echterdingen den weiteren Absturz verhindern konnte. In der Liga standen nach 30 Spielen neun Siege, vier Unentschieden und 17 Niederlagen zu Buche. Vor allem defensiv blieb die Saison mit 58 Gegentoren schwierig.