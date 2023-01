Nur ein Spieler aus Insolvenzkader noch bei Türkgücü – was machen Sararer & Co heute? TSV 1860 bediente sich zweifach

Nach der Einstellung des Spielbetriebs in der Saison 2021/22 waren alle Spieler von Türkgücü München vereinslos. Wo spielen sie heute?

München – Während der Hochphase der Corona-Pandemie stieg Türkgücü München im Jahr 2020 in die 3. Liga auf. Mit dem Geld von Präsident und Mäzen Hasan Kivran wurden anschließend teure Spieler verpflichtet und überdurchschnittliche Drittligagehälter bezahlt. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga sollte anvisiert werden. Knapp zwei Jahre später fand sich Türkgücü auf dem Boden der Realität wieder. Nachdem es sportlich nicht lief wie erhofft, zahlte Kivran nicht mehr und die Münchner mussten Insolvenz anmelden.

Zunächst wurde Türkgücü mit einem Neun-Punkte-Abzug belegt, ehe Ende März 2022 die Einstellung des Spielbetriebs folgte und der Abstieg in die Regionalliga Bayern endgültig besiegelt war. Alle Spieler wurden damit aus ihren Verträgen entlassen. Im Sommer musste sich Türkgücü dann einen komplett neuen Kader für die Regionalliga Bayern zusammenstellen und steht aktuell immerhin auf einem respektablen Platz fünf. Als einziger Türkgücü-Profi aus der Saison 2021/22 hielt Ünal Tosun dem Klub die Treue und unterschrieb einen neuen Vertrag für die Regionalliga. Doch wo kicken die Spieler aus dem Insolvenzkader heute?

Rene Vollath (32): Der eigentliche Stammkeeper in der Insolvenzsaison wurde in der zweiten Saisonhälfte suspendiert. Jetzt ist er als Nummer eins der SpVgg Unterhaching auf Aufstiegskurs in die 3. Liga – Marktwert: 150.000 Euro

Franco Flückiger (31): Stand nach Vollaths Suspendierung im Endspurt unter Andreas Heraf im Tor. Bewies sich durch etliche Glanzparaden. Spielt jetzt bei Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost – Marktwert: 100.000 Euro

Michael Wagner (22): Der dritte Torwart wechselte nach der Insolvenz zum FV Illertissen in die Regionalliga Bayern. Seit dem 1. Januar 2023 ist er wieder vereinslos – Marktwert: 25.000 Euro