Nur ein Sieg zählt – Dynamo unter Druck vor Schlüsselspiel

Am Freitagabend steigt in der Regionalliga Nordost das spannende Berliner Duell zwischen Hertha BSC II und dem BFC Dynamo. Ein Schlüsselspiel. Warum ? Beide Teams hinken den Erwartungen hinterher – doch während bei Hertha II die Ausbildung und Entwicklung im Vordergrund steht, braucht Dynamo-Coach Dennis Kutrieb dringend einen Sieg, um nach nur 4 Punkten aus 18 möglichen die sportliche Wende einzuleiten

Das Team von Rejhan Hasanovic ist mit sechs Punkten aus sechs Spielen solide, aber unspektakulär in die Saison gestartet. Auf den klaren 5:2-Erfolg gegen Eilenburg folgten drei Remis und zwei Niederlagen. Der Coach erfüllt mit seiner U23 den Kernauftrag: Talente entwickeln, Spieler an die Profis heranführen. Ergebnisse sind wichtig, aber nicht entscheidend. Dennoch dürfte die jüngste 2:3-Heimniederlage gegen Meuselwitz die Hertha-Bubis und ihren Übungsleiter geärgert haben. Ergebnis-Krise beim BFC Dynamo Ganz anders die Lage beim BFC Dynamo: Der Traditionsklub aus Hohenschönhausen steckt in einer sportlichen Krise, die es gilt zu beenden. Nur vier Punkte aus sechs Spielen und mehrere späte Rückschläge lassen Anspruch und Realität weit auseinanderklaffen. Trainer Dennis Kutrieb genießt noch Rückendeckung. Der Vorstand bekennt sich zum Umbruch mit vielen Neuen. Doch klar ist: Jeder weitere Rückschlag würde die Unruhe beim ambitionierten Verein verstärken.

– Foto: Marcel Scharnow

Schlüssel-Spiel am Freitagabend Genau das macht die Partie am Freitagabend so brisant: Für Hertha II ist es ein weiterer Schritt auf dem Ausbildungsweg. Der größere Druck liegt bei Dynamo. Für den BFC geht es um die sportliche Zukunft – und vielleicht schon um die Trainerfrage. Hertha II könnte zum Stolperstein werden. Der LIVETICKER startet ab 19 Uhr hier: