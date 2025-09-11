Nur ein Sieg zählt – Dynamo unter Druck vor Schlüsselspiel

Am Freitagabend steigt in der Regionalliga Nordost das spannende Berliner Duell zwischen Hertha BSC II und dem BFC Dynamo. Ein Schlüsselspiel. Warum ? Beide Teams hinken den Erwartungen hinterher – doch während bei Hertha II die Ausbildung und Entwicklung im Vordergrund steht, braucht Dynamo-Coach Dennis Kutrieb dringend einen Sieg, um nach nur 4 Punkten aus 18 möglichen die sportliche Wende einzuleiten
Hertha BSC II auch nicht im Soll
Das Team von Rejhan Hasanovic ist mit sechs Punkten aus sechs Spielen solide, aber unspektakulär in die Saison gestartet. Auf den klaren 5:2-Erfolg gegen Eilenburg folgten drei Remis und zwei Niederlagen. Der Coach erfüllt mit seiner U23 den Kernauftrag: Talente entwickeln, Spieler an die Profis heranführen. Ergebnisse sind wichtig, aber nicht entscheidend. Dennoch dürfte die jüngste 2:3-Heimniederlage gegen Meuselwitz die Hertha-Bubis und ihren Übungsleiter geärgert haben.
Ergebnis-Krise beim BFC Dynamo
Ganz anders die Lage beim BFC Dynamo: Der Traditionsklub aus Hohenschönhausen steckt in einer sportlichen Krise, die es gilt zu beenden. Nur vier Punkte aus sechs Spielen und mehrere späte Rückschläge lassen Anspruch und Realität weit auseinanderklaffen. Trainer Dennis Kutrieb genießt noch Rückendeckung. Der Vorstand bekennt sich zum Umbruch mit vielen Neuen. Doch klar ist: Jeder weitere Rückschlag würde die Unruhe beim ambitionierten Verein verstärken.
Schlüssel-Spiel am Freitagabend
Genau das macht die Partie am Freitagabend so brisant: Für Hertha II ist es ein weiterer Schritt auf dem Ausbildungsweg. Der größere Druck liegt bei Dynamo. Für den BFC geht es um die sportliche Zukunft – und vielleicht schon um die Trainerfrage. Hertha II könnte zum Stolperstein werden.
Der LIVETICKER startet ab 19 Uhr hier:
Ihr wollt News, Infos, Transfers und Daten vom BFC Dynamo wissen?
Auch von der Regionalliga-Nordost?
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!