Nur ein Punkt: Türkenfeld trauert vergebenen Chancen nach

Die Talfahrt ist gestoppt, doch zufrieden ist man beim TSV Türkenfeld auch nach dem 0:0 gegen den TSV Landsberg nicht. Denn es wäre mehr drin gewesen.

Türkenfeld - Zumindest mit einem Teilerfolg hat der Kreisliga-Aufsteiger aus Türkenfeld die Talfahrt von zuletzt zwei empfindlichen Niederlagen im Heimspiel gegen den Tabellenachten TSV Landsberg stoppen können. Die Partie endete nach 90 Minuten vor 100 Zuschauern mit einem torlosen 0:0. Zur Pause hätte die Elf von Türkenfelds Trainer Wolfgang Reinhardt durchaus auch in Führung liegen können, denn zwei, drei gute Möglichkeiten hatte sie vergeben.

Nach der 0:2-Niederlage unter der Woche bei Jahn Landsberg und dem desaströsen 0:8-Auftritt beim Tabellenführer in Fuchstal zeigte Türkenfeld wieder eine ansteigende Form. „Heute waren es definitiv zwei verlorene Punkte, denen wir nachtrauern müssen“, meinte Wolfgang Reinhardt. Man hatte die Gäste aus Landsberg gut im Griff. Doch vor dem gegnerischen Tor war regelmäßig Endstation. „Wir machen einfach die Buden nicht“, klagte Reinhardt.

In den ersten 45 Minuten hielt aber auch TSV-Keeper Timo Beinhofer das 0:0 fest, als er in einer Eins-zu-eins-Situation Sieger blieb. „Das war aber auch die einzige Chance der Landsberger, die ich gesehen habe“, meinte Reinhardt. Dagegen hätten Nikita Revutskyi und Luka Grandl mehrmals den Ball im Landsberger Kasten unterbringen müssen. Dennoch stimmt den TSV-Coach die Leistung seiner Elf optimistisch. Denn die nächste schwere Aufgabe wartet auf seine Mannschaft schon am kommenden Samstag, wenn es zum Tabellenfünften TSV Oberalting geht.