Nur ein Punkt für überlegene Pfedelbacher gegen Böckingen

Der TSV Pfedelbach spielte am 3. Spieltag in der Bezirksliga Franken gegen die TG Böckingen 2:2 Unentschieden. Die Tore für unseren TSV erzielten Nico Hütter und Marco Gebert. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Ein Punkt eigentlich zu wenig für Pfedelbach

Die ersten beiden Chancen im Spiel hatte Pfedelbach. Nach einem Freistoß der Gäste gab es einen Konter und Jann Baust hatte die Chance zu einem Heber, da der Gästetorhüter zu weit vor seinem Kasten stand, kam aber nicht zum Abschluss. Kurz darauf kamen Jonas Göhner und Jann Baust über links. Baust passte nach innen und im letzten Moment konnte ein Gästespieler im Liegen klären.

In der 9. Minute gab es eine Ecke für die Gäste, die es nie hätte geben dürfen, da der Ball vorher schon im Toraus war. Die Bogenlampe kam hoch an den zweiten Pfosten und da schraubte sich Franz hoch und köpfte den Ball zur Führung in die Maschen.

Auf der Gegenseite gab es Ecke für Pfedelbach. Die Ecke von Marco Gebert kam Richtung zweiter Pfosten und dort stand Nico Hütter. Er nahm den Ball mit dem Kopf und seinen Aufsetzer hatte der Keeper sicher.

Nach 28 Minuten bekamen die Gäste erneut eine Ecke, dieses Mal aber berechtigt. Die Ecke, die von links an den kurzen Pfosten kam konnte Rudolph zur 0:2 Führung ins Tor köpfen.

Nach 36 Minuten die erste gute Chance für den TSV. Nico Hütter bekam den Ball in der Mitte und zog aus ca. 30 Metern ab. Der Ball ging nur knapp links am Tor vorbei.

In der 42. Minute bekam dann der TSV eine Ecke zugesprochen. Die Ecke von rechts durch Marco Gebert köpfte Nico Hütter am zweiten Pfosten zum Anschlusstreffer ins Tor. Ein wichtiger Treffer kurz vor der Halbzeit.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielten Sebastian Hack und Jonas Göhner Doppelpass auf links und Hack bekam anschließend von Kaan Uzuner den Ball und zog ab. Der Keeper konnte den Ball aber ohne Probleme aufnehmen und so ging es mit einem 1:2 für die Gäste in die Pause. Außer den beiden Standards sorgten die Gäste für keine Torgefahr.

Pfedelbach übernahm in der zweiten Hälfte immer mehr die Kontrolle über das Spiel. Böckingen nur noch am Verteidigen. In der 65. Minute kam der Ball an den zweiten Pfosten und Nico Hütter köpfte einen Böckinger Spieler an, von dem der Ball zur Ecke abgelenkt wurde.

Zwei Minuten später zwei gute Chancen für den TSV. Jonas Göhner ging auf links durch und spielte in die Mitte zu Jann Baust. Der versuchte es artistisch mit der Hacke und brachte den Ball aber nicht aufs Tor. Der Nachschuss von Sebastian Hack ging dann drüber.

In der 75. Minute war es dann soweit. Marco Gebert wurde herrlich von Sergen Uzuner in Szene gesetzt, ging mit dem Ball aufs Tor und jagte das Spielgerät zum 2:2 Ausgleich in die Maschen.

Vier Minuten später dann fast die Führung für Pfedelbach. Nach einem Pass von links in die Mitte schoss Philipp Ehrle aufs Tor und der Torhüter riss gerade noch die Arme nach oben und konnte zur Ecke klären.

Pfedelbach drückte auf den Siegtreffer, die Gäste nur noch mit langen Bällen. In der 86. Minute spielte Jann Baust sich durch und Philipp Ehrle schloss ab. Sein Schuss wurde gerade noch so zur Ecke abgefälscht.

Nach 95 Minuten pfiff Schiedsrichter Goedeckemeyer die Partie ab und Pfedelbach schaffte es nicht die Überlegenheit mit einem Sieg zu belohnen. Auf der anderen Seite musste man mit einem Punkt zufrieden sein, nachdem man einen 0:2 Rückstand gegen den letztjährigen Tabellendritten aufgeholt hat.

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (61. Luka Michael Barbir), Mattia Frank (66. Philipp Ehrle), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Marco Gebert, Jens Schmidgall, Jann Baust, Sebastian Hack (78. Tobias Lösch), Jonas Göhner (77. Emmanuel Osare) - Trainer: Nicolas Baur

TG Böckingen: Benjamin Shahid, Al Mohammad Mohammad, Nicolas Rudolph, Stefan Gündisch, Tom Franz, Alan Haberkern, Luke Luft, Ahmet Cicek, Tom Kühner (88. Pascal Klier), Umut Calik (83. Mouha Camara), Riccardo Madaro (41. Kevin Schreier) - Trainer: Deniz Al Hassan - Trainer: Francesco Manzi

Schiedsrichter: Luca Goedeckemeyer - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Tom Franz (9.), 0:2 Nicolas Rudolph (28.), 1:2 Nico Hütter (43.), 2:2 Marco Gebert (75.)

Schiedsrichter: Luca Goedeckemeyer (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

Zuschauer: 120

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-tg-boeckingen-m1-250907

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-tg-boeckingen-532214

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:



folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tg-boeckingen-14190758-213298

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Bericht auf FuPa vom 08.09.2025:

folgt...

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-tg-boeckingen/-/spiel/02TNK27MA0000000VS5489BUVSSD35NB

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen: https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-2-heft-gegen-tg-boeckingen

Vorschau:

Aufgrund des Pfedelbacher Bierdorfs am kommenden Wochenende spielen wir bereits am Freitag, den 12.09.2025 um 19.30 Uhr auswärts bei den Sportfreunden Lauffen.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.