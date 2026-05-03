Nur ein Punkt für den Klassenerhalt Adelzhausen bringt Sieg trotz 2:0-Führung nicht nach Hause +++ Echsheim feiert einen Dreier im Tabellenkeller, muss aber weiter zittern +++ Bachern verliert gegen Spitzenreiter Affing und steigt ab +++ Klingsmoos kassiert Klatsche dahoam +++ Berg im Gau verliert sein drittes Spiel in Folge von Bernhard Meitner · Heute, 22:58 Uhr · 0 Leser

Schmerzhaftes Ende für den BC Adelzhausen: Trotz 2:0-Führung sprang am Ende nur ein Punkt raus. Auch Paul Ottilinger, hier im Duell mit Petersdorfs Yusef Al-Khovari, ging zu Boden. – Foto: Anita Breitsameter

Vier Spieltage vor Saisonende steht in der Kreisliga Ost der erste Absteiger fest. Die Sport-Freunde Bachern müssen runter in die Kreisklasse. Gegen den souveränen Tabellenführer Affing setzte es die 20. Saisonniederlage. Der FCA steuert ungeschlagen auf die Meisterschaft zu. Für Friedberg gab es im Kampf um den Klassenerhalt diesmal keine Punkte und Adelzhausen musste trotz langer 2:0-Führung mit einem Punkt vorliebnehmen. Kurz vor Saisonende muss sich der BSV Berg im Gau wohl vom Aufstiegstraum in die Bezirksliga verabschieden. Nachdem das Team 23 Spiele lang ungeschlagen war, kassierte es am Wochenende gegen den TSV Inchenhofen bereits die dritte Niederlage in Folge. Verloren hat auch der SV Klingsmoos und das sogar sehr deutlich: 2:6 hieß es am Ende beim Heimspiel gegen den SV Echsheim-Reicherstein. Der FC Rennertshofen kommt gegen den Tabellenzweiten BC Aichach auf ein respektables 3:3.

Das Spiel begann bestens für die Hausherren. Jakob Greppmeir, der nach langer Verletzung erstmals in der Rückrunde mit dabei war, lief allein auf das SSV-Tor zu und versenkte den Ball zum 1:0 (2.). Kurz vor der Pause gelang ihm auf Vorarbeit von Patrick Schuch sogar das 2:0 (45. +1). Adelzhausen hatte allerdings nach gut 20 Minuten Glück, dass Mathias Benesch bei einem Strafstoß an BCA-Keeper Daniel Büchler scheiterte. Der Nachschuss ging am Tor vorbei. Nach der Pause machte Alsmoos-Petersdorf mehr Druck. Dennoch hätte Paul Ottilinger mit einem Lattenschuss das 3:0 für die Gastgeber erzielen können (75.). Doch in der Folgezeit traf nur noch der SSV. Nach einem langen Ball in den BCA-Strafraum schob Florian Gai aus rund fünf Metern zum 1:2 ein (82.). Nur zwei Minuten später erzielte Tobias Dempfle mit einer ähnlichen Aktion den 2:2-Ausgleich. Adelzhausen versuchte danach noch einmal alles, blieb aber erfolglos. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Bastian Eitelhuber - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Jakob Greppmeir (2.), 2:0 Jakob Greppmeir (45.+1), 2:1 Florian Gai (82.), 2:2 Tobias Dempfle (84.)

Die Sportfreunde kamen gut in die Partie und gingen in der 18. Minute durch Til Ocklenburg auf Zuspiel von David Huber mit 1:0 in Führung. Erst ein Strafstoß von Kinzel, nach Foul von Marco Heckmeier an Nico Ertl, führte zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit war es erneut Kinzel, dem das 2:1 nach einem Konter gelang. Im zweiten Spielabschnitt stand Torhüter Robert Schmidberger von den Sportfreunden im Brennpunkt, doch auch er konnte das 3:1 von Maximilian Wolf in der 57. Minute nicht verhindern. Bei den Friedbergern schwanden nun sichtlich die Kräfte. So konnte Kinzel mit zwei weiteren Toren in der 72. und 80. Minute aus abseitsverdächtigen Positionen auf 5:1 erhöhen. Recht seltsame Entscheidungen traf in den Augen der Friedberger der Schiedsrichter Stefan Waschhauser in der Schlussviertelstunde. „Höhepunkt“ nach dem Schlusspfiff war für die Gäste die Rote Karte an Serkan Demharter, als dieser ihm die Hand geben wollte. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Til Ocklenburg (18.), 1:1 Sebastian Kinzel (35. Foulelfmeter), 2:1 Sebastian Kinzel (45.+1), 3:1 Maximilian Wolf (57.), 4:1 Sebastian Kinzel (72.), 5:1 Sebastian Kinzel (80.)

Rot: Serkan Demharter (90./SF Friedberg)

Nichts zu holen: Spielertrainer Johannes Kranner (rechts) und sein SV Klingsmoos müssen sich zuhause 2:6 gegen den SV Echsheim-Reicherstein geschlagen geben. – Foto: Daniel Worsch

Erneut eine desolate Leistung bot der SV Klingsmoos im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten SV Echsheim und ging mit 2:6 unter. Dabei verliefen die ersten Minuten noch vielversprechend, denn schon nach zwei Minuten schoss Marius Brosi nach Hereingabe von Leo Lucic knapp über den Querbalken. Wenig später erzielte Ralf Rechenauer nach Ecke von Johannes Kranner per Kopf sogar die 1:0-Führung (7.). Doch dann verlor der SVK völlig den Faden und ließ die Gäste ins Spiel kommen. Luca Schreier markierte nach einem bösen Abwehrschnitzer aus gut 20 Metern den 1:1-Ausgleich (13.), nur sieben Minuten später setzte sich Bastian Baumgärtner im Sprintduell durch und traf zum 1:2 (20.). In diesem Stil ging es gegen die teilweise nicht vorhandene Klingsmooser Abwehr weiter. Erneut Luca Schreier erhöhte auf 1:3 (36.). Ein unnötiges Foulspiel ahndete Referee Julian Wäsch mit einem Strafstoß, den Maximilian Wagner im Nachschuss zum 1:4 in die Maschen setzte (44.). Fast mit dem Pausenpfiff stellte dann erneut Schreier auf 1:5 und entschied die Partie endgültig. Im zweiten Abschnitt ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, sodass ein ausgeglichenes Spiel zustande kam. Dennoch kamen die Gäste weiterhin zu den besseren Möglichkeiten, die aber zunächst nichts einbrachten. Nachdem er zuvor noch knapp verpasst hatte (75.), gelang dem eingewechselten Florian Lenz mit einem schönen Schuss in den rechten Winkel eine Ergebniskorrektur zum 2:5 (85.). Fast mit dem Abpfiff stellte jedoch Korbinian Kugler per Kopfstoß in den Winkel den alten Abstand wieder her (90.+2). Lokalsport NR

Schiedsrichter: Julian Wäsch (Bräunlingen / Augsburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Ralf Rechenauer (7.), 1:1 Luca Schreier (13.), 1:2 Bastian Baumgärtner (20.), 1:3 Luca Schreier (36.), 1:4 Maximilian Wagner (44.), 1:5 Luca Schreier (45.+1), 2:5 Florian Lenz (85.), 2:6 Korbinian Kugler (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Simon Landes (SV Echsheim-Reicherstein) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Matthias Hudler (35.).

Affings Fabio Martens ließ Sport-Freunde-Keeper Niklas Köchl zweimal keine Chance. Auch Andreas Pangerl konnte hier nicht mehr eingreifen. Am Ende standen die Bacherner Niederlage und der Abstieg fest. – Foto: Reinhold Rummel

Nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Affing ist der Gang runter in die Kreisklasse für die Sport-Freunde Bachern nicht mehr vermeidbar. Die Gastgeber probierten es mit einem defensiven Ansatz und warteten meist in der eigenen Hälfte ab, um anschließend durch Umschaltsituationen vorne gefährlich zu werden. In der 18. Minute gingen die Gäste durch Ahmed Karaca mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhten die Affinger durch Fabio Martens auf 2:0 (43.). Insgesamt waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und versuchten es vorne mit langen Bällen. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff markierte Martens seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:0 (50.). In der 68. Minute spielten die Bacherner einen Konter gut aus und verkürzten durch einen Treffer von Kevin Seifert auf 1:3. Bacherns Torjäger hatte wenige Minuten später nach einer Flanke von rechts die Chance, noch einen draufzulegen, verpasste aber nur knapp den Anschlusstreffer. In der 87. Minute war es Marco Martens, der nach einer schönen Kombination den 4:1-Endstand herstellte. „Heute kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir wissen um die Qualität von Affing, haben aber gut dagegengehalten“, resümierte Abteilungsleiter Julian Böhm. Durch diese Niederlage ist der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr möglich. Dennoch blickt man in Bachern positiv in die Zukunft: „Die Mannschaft bleibt kommende Saison größtenteils zusammen und es herrscht insgesamt eine positive Stimmung. Das haben wir auch bei den Fans gespürt.“ Böhm fügte hinzu, dass man sich in den restlichen Spielen nicht geschlagen geben wolle und die Mannschaft die Saison ordentlich zu Ende bringen möchte. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Ahmed Karaca (18.), 0:2 Fabio Martens (43.), 0:3 Fabio Martens (50.), 1:3 Kevin Seifert (68.), 1:4 Marco Martens (87.)

Mit einem verdienten Sieg in einem wilden Spiel hat der SC Griesbeckerzell den Klassenerhalt perfekt gemacht. Dabei lag der Bezirksliga-Absteiger gegen den TSV Rain II zur Pause noch mit 1:2 zurück, zeigte in der zweiten Hälfte aber ein anderes Gesicht und riss das Spiel an sich. Nicolas Koch brachte die Gastgeber schon in der 7. Minute in Führung, doch nach 20 Minuten kamen die Rainer stärker auf und drehten das Spiel durch die Tore von Georgi Nedyalkov (27.) und Ilhan Lokvancic (33.). So hieß es zur Pause 2:1 für die Gäste. Die Zeller erspielten sich in Halbzeit zwei deutlich mehr gefährliche Aktionen. Rain suchte sein Glück in langen Bällen. In der 60. Minute verwandelte Tobias Wiesmüller einen berechtigten Elfmeter zum 2:2. Nur eine Minute später brachte Koch die Gastgeber mit 3:2 in Führung. Angelo Willadt erhöhte auf 4:2 (71.). Lokvancic machte Rain noch einmal Hoffnung, als er zum 3:4 traf (80.). Doch Zell ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und Niklas Bussert machte mit dem 5:3 den Deckel drauf (90.). (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Nicolas Koch (7.), 1:1 Georgi Nedyalkov (27.), 1:2 Ilhan Lokvancic (30.), 2:2 Tobias Wiesmüller (59. Foulelfmeter), 3:2 Nicolas Koch (60.), 4:2 Angelo Willadt (71.), 4:3 Ilhan Lokvancic (78.), 5:3 Niklas Bussert (90.)

Berg im Gau hatte den Ball, Inchenhofen die Chancen. So schildert Leahads Spielertrainer Werner Meyer den Verlauf von Durchgang eins. Doch zunächst fehlte dem TSV das Schussglück. Ein langes Zuspiel fand Elias Landsbeck, der es per Lupfer versuchte: vorbei. Maximilian Heigemeir tanzte einen Verteidiger aus, sein Schuss strich am hinteren Pfosten vorbei. Dann wieder eine schnelle Kombination durch die Mitte, finaler Pass auf die Außen – und Manuel Appel hob den Ball überragend über den Torwart ins Tor. Von da an waren für die Gastgeber lange Bälle das Mittel der Wahl. Leahad konterte. Und hatte Gelegenheiten zuhauf. „Alleine ich habe drei sehr gute Chancen gehabt, die ich liegen gelassen habe“, sagt Meyer: „Aber heut‘ war ein Tag, an dem ich zehnmal auf Torwart hätte zulaufen können: Ich hätte ihn einfach nicht reingebracht.“ Bestraft wurde der TSV jedoch nicht mehr. Stattdessen versuchte sich BSV-Keeper Johannes Steierl im Dribbling gegen Tobias Pachaly, vertändelte den Ball und Pachaly schoss diesen ins leere Tor (90.+5). Durch diesen „Willlenssieg“ (Meyer) ist Inchenhofen so gut wie gerettet. (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Manuel Appel (35.), 0:2 Tobias Pachaly (90.+5)