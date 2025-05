Nur ein Punkt fehlt Hösel zur Party

Am Sonntag blickt die gesamte Kreisliga A gebannt zum Neuhaus, der Heimat des SV Hösel. Gelingt den Blau-Weißen der vorzeitige Bezirksliga-Aufstieg? Die Höseler erwarten als Tabellenzweiter im vorletzten Punktspiel den FC Büderich II (Neunter), und bei einem Sieg sind sie in der Bezirksliga wieder dabei. Rhenania Hochdahl ist schon Meister, und da es diesmal zwei Aufsteiger gibt, gilt das auch für den Vizemeister. Und jeder, der den SV Hösel kennt, der weiß, wie toll dort gefeiert wird. Drei Jahre hat es gedauert, um dieses begehrte Ziel zu erreichen. Klappt es mit dem Aufstieg? Fünf Punkte beträgt der Vorsprung zum Tabellendritten Wersten 04, der am vergangenen Sonntag auf eigenem Platz mit zwei Toren in der Nachspielzeit 3:1 bezwungen wurde.

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr SV Hösel SV Hösel FC Büderich FC Büderich II 15:30 live PUSH

Die gesamte Rückrunde blieben die Höseler ungeschlagen. Sie verbesserten sich damit von Rang fünf auf zwei und ließen keine weitere Niederlage mehr zu. Wie ist dieses Kunststück gelungen? In der Winterpause wurde für den zeitlich überforderten Benny Schröder mit Mesut Güngör ein neuer Trainer verpflichtet, und der erwies sich als exzellenter Glücksgriff. Dazu sagt der Vereinsboss Michael Rueber: „Wir brauchten für die Rückrunde einen erfahrenen Trainer. Einen, der die Mannschaft und unser Umfeld genau kennt. All das brachte Mesut mit, er ist ungemein angesehen bei uns am Neuhaus. Er musste an einigen Stellschrauben etwas drehen, und dann sind uns in der Regel wieder richtig gute Fußballspiele gelungen.“