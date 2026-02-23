Nur ein Punkt beim Tabellenschlusslicht

– Foto: Philipp Bülter

Schloß Holte-Stukenbrock. Vollends zufrieden – nein, das war Kevin Kröger nicht. Und doch betrachtete der Coach des VfB Schloß Holte den Re-Start in die Fußball-Landesliga 1 am Sonntagnachmittag nicht als total misslungen. „Für einen Sieg waren wir leider einfach nicht sauber genug, und so müssen wir mit dem Punkt leben“, sagte Kröger nach dem 1:1 (1:0) im Aufsteiger-Duell beim FC Lübbecke.

Die Holter Löwen verteidigten mit Saisonzähler Nummer 33 nicht nur ihren zweiten Tabellenplatz, sondern rückten mit dem Punkt im ersten Pflichtspiel des Jahres gar auf jetzt drei Zähler an Spitzenreiter RW Kirchlengern (36 Punkte, 2:4-Niederlage in Dornberg) heran.

Beim Pflichtspiel-Debüt von Ex-Profi Robin Brüseke im Kasten des VfB Schloß Holte hatte der Gast in Halbzeit eins eine kompakte, gute Vorstellung gezeigt. Als der VfB einen Umschaltmoment provozierte, nutzte Urgestein Maximilian Ulrich die sich bietende Gelegenheit, zog trocken aus 22 Metern ab und markierte die 1:0-Führung (34.).