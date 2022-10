Nur ein Punkt beim Aufsteiger aus der Bezirksliga

Fünf Minuten vor dem Halbzeit Tee war es dann soweit und die SG Frauen aus Buchenbach/Oberried konnten das 0:1 bejubeln. Nach Pass von Antonia "Berti" Birkenmaier spielte Svea Krezmaier den Ball an der herauseilenden Heimtorfrau vorbei ins Netz. Mit diesem Spielstand begab man sich in die Kabinen, um entschlossen und ohne Tiefschlafphase wieder in die zweiten 45. Minuten zu starten.

Leider benötigte man doch wieder den Weckruf des Gegners in Form des 1.1 Ausgleich in der 58. Minute. Vorrausgegangen war ein Kommunikationsfehler der Hintermannschaft aus dem Dreisamtal. Ohne großen Schockmoment spielte man jedoch weiter und fokusierte sich auf die Aufgabe den Ausgleich wtt zu machen. Dadurch ergaben sich Räume für die Heimelf die jedoch nicht genutzt werden konnten. In der 73. Minute wurde der Gästeelf solch ein durchbruch dann doch fast zum Verhängnis. Die Torhüterin bereits ausgespielt und aus spitzem Winkel aufs Tor schießend sah es bereits nach dem 2:1 für die Öbermünstertälerinnen aus, doch auf der Torlini mit der Nasenspitze fast im Kunstrasen rettete Chiara Enderlin den Ball ins Toraus. Auf der Seite der Heimelf wurde Lautstark Handelfmeter gefordert. Von der Gegenüberliegenden Seite der Buchenbach/Oberrieder Coachingzone war dies ehrlich gesagt aber nicht zu erkennen. Gut möglich das ein fehlentscheidung des Schiedsrichter zu Grunde lag.

Im Gegenzug spielte man auf Seiten der Gästeelf Svea Krezmaier frei, die auf Ihrem Weg in die Box zu Fall gebracht wurde. Dieses mal blieb die Pfeife nicht stumm, und den fälligen Elfmeter verwandelte Svea selbsst zum umjubelten 1:2.

Die letzten15. Minuten musste sich das Gästeteam mit voller Kraft gegen die anstürmenden Heimelf stemmen, um in der Nachspielzeit dann doch noch den 2:2 Ausgleich zu kassieren. Alles in allem muss man das Spiel wohl eher in zwei Punkte verloren Spiel, als in ein Punktgewinn einordnen. Man sieht das die Landesliga durch unser Team zu bespielen ist. Doch die kleinen Aussetzter bei der Arbeit gegen den Ball und die Chancen verwertung sind ganz sicher zu beheben damit die Klasse gehalten werden kann!