Nur ein Makel in München: KSC feiert verdienten Sieg beim FC Wacker

Der Kirchheimer SC siegt bei Wacker München. Köhler trifft erstmals in der Landesliga, und ein Youngster debütiert.

Nach zwei Siegen am Stück stimmt die Bilanz wieder beim Kirchheimer SC. Das 2:1 (0:0) beim FC Wacker München war am Samstag keine Heldentat, aber ein solider Auftritt und ein verdienter Erfolg. Personell war es diesmal richtig eng, weil die angeschlagenen Spieler Korbinian Vollmann und Thomas Branco de Brito beim Warmmachen abwinken mussten. Beide hätten in der Startelf stehen sollen, konnten aber doch nicht auflaufen. Genu diese Situation hatte man befürchtet und deshalb kurzfristig Jerome Tesfaye aus der eigenen U19 mitgenommen und ihm als Einwechselspieler dann auch den ersten Landesligaeinsatz gegeben.

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr FC Wacker München FC Wacker M. Kirchheimer SC Kirchheim 1 2 Die personelle Knappheit erklärt aber nicht ganz die eher schwache ersten Halbzeit. In den torlosen ersten Hälfte kam der KSC nicht wirklich ins Spiel und es entwickelte sich ein Kick ohne Höhepunkte.