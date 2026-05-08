"Nur ein kleiner Kader steht bereit"

Die Gastgeber stehen allerdings nach dem jüngsten 3:4 bei SV Lauingen-Bornum unter Zugzwang. Trotz drei eigener Treffer offenbarte Acosta erneut defensive Probleme und kassierte bereits die achte Saisonniederlage. Rautheim hingegen holte zuletzt beim 1:1 in Wipshausen zumindest einen Punkt und blieb damit im Kampf um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld stabil.

Mit 41 Punkten geht BSC Acosta II als Tabellenvierter in das Heimspiel gegen den FC SF Rautheim, der mit 30 Zählern auf Rang neun steht. Während Acosta trotz der Rolle als Aufsteiger weiterhin um eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte kämpft, hat sich Rautheim zuletzt im Mittelfeld stabilisiert.

Das erste Duell beider Mannschaften gehörte zu den spektakulärsten Partien der Saison. Acosta gewann in Rautheim mit 6:3, benötigte dafür jedoch eine späte Leistungssteigerung. Nach wechselhaftem Spielverlauf entschied die Mannschaft die Begegnung erst in der Schlussviertelstunde durch Treffer von Volk und zweimal Weighardt.

Die Partie offenbarte bereits damals die offensive Qualität beider Teams, zugleich aber auch deutliche Defizite im Defensivverhalten.

Personalsorgen bei Acosta

Vor dem Heimspiel bleibt die personelle Situation bei Acosta angespannt. Trainer Uwe Stucki fällt weiterhin verletzungsbedingt aus, zudem steht nur ein kleiner Kader zur Verfügung. „Durch Urlaub, Arbeit und Verletzungen steht am Sonntag nur ein kleiner Kader bereit“, erklärte Stucki vor der Partie.

Die Verantwortung an der Seitenlinie übernimmt erneut Co-Trainer Francesco Ducatelli. Trotz der schwierigen Voraussetzungen formuliert Stucki die Zielsetzung klar: „Unser Ziel sind sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, um das Hinrundenergebnis zu wiederholen.“ Der Trainer betont zugleich die Bedeutung des Saisonendspurts: „Damit würden wir als Aufsteiger einen Platz unter den ersten sechs der Tabelle belegen.“

Die Favoritenrolle liegt trotz aller personellen Sorgen bei Acosta II. Der Tabellenvierte erzielte bislang 58 Treffer und gehört weiterhin zu den offensivstärkeren Mannschaften der Liga. Rautheim dagegen kassierte bereits 65 Gegentore und zeigte sich defensiv häufig anfällig.

Nach der Niederlage in Lauingen dürfte Acosta jedoch gewarnt sein. Gegen einen mutigen Gegner aus Rautheim wird insbesondere die defensive Stabilität entscheidend sein.