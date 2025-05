Nur ein Bezirksliga-Vizemeister steigt auf: So ist der Stand der Dinge

Seit Samstag steht fest: Die BVB-Reserve steigt aus der 3. Liga ab und ist damit in der kommenden Saison der Regionalliga West zuzuordnen. Der Abstieg der Dortmunder löst eine Kettenreaktion aus, denn durch den Abstieg entstand ein zusätzlicher Abstiegsplatz in der Regionalliga West. Den betroffenen Platz belegt Eintracht Hohkeppel die damit nach nur einem Jahr als Absteiger in die Mittelrheinliga feststehen.