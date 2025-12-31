Nur drei Niederlagen: Das ist die Jahrestabelle der Mittelrheinliga

– Foto: Schnieders / Gündüz

Zwar erstreckt sich eine Fußball­saison am Mittelrhein in der Regel von August bis Mai oder Juni, dennoch lässt sich auch ein erfolgreiches Kalenderjahr bilanzieren. Wir haben einen Blick auf die Tabelle der Mittelrheinliga im Kalenderjahr 2025 geworfen – also auf die Rückrunde der Saison 2024/25 sowie die laufende Hinrunde 2025/26. Ein Team ragt dabei mit lediglich drei Niederlagen besonders heraus.

Dass der SV Bergisch Gladbach in der laufenden Hinrunde noch ungeschlagen ist, kommt nicht von ungefähr. Bereits in der Saison 2024/25 kassierte das Team in der Rückrunde nur drei Niederlagen und belegte hinter dem Bonner SC, dem SSV Merten und dem VfL Vichttal Rang vier. Ein schwieriges Fußballjahr liegt hingegen hinter dem FC Teutonia Weiden. Aus 32 Partien, inklusive zweier Nachholspiele, holte die Mannschaft lediglich 18 Punkte, was einem Punkteschnitt von 0,56 entspricht.

1. SV Bergisch Gladbach 09 | 30 Spiele | 19 (S), 8 (U), 3 (N) | +34 Tore | 65 Punkte

2. SSV Merten | 30 Spiele | 19 (S), 4 (U), 7 (N) | +37 Tore | 61 Punkte

3. Siegburger SV 04 | 30 Spiele | 19 (S), 3 (U), 8 (N) | +36 Tore | 60 Punkte

4. VfL Vichttal | 30 Spiele | 19 (S), 3 (U), 8 (N) | +30 Tore | 60 Punkte

5. SpVg Frechen 20 | 30 Spiele | 17 (S), 3 (U), 10 (N) | +20 Tore | 54 Punkte



6. FC Wegberg-Beeck | 30 Spiele | 13 (S), 5 (U), 12 (N) | +5 Tore | 44 Punkte

7. TuS Blau-Weiß Königsdorf | 30 Spiele | 12 (S), 7 (U), 11 (N) | +26 Tore | 43 Punkte

8. FC Hennef 05 | 31 Spiele | 11 (S), 5 (U), 15 (N) | −22 Tore | 38 Punkte

9. SC Fortuna Köln II | 31 Spiele | 10 (S), 7 (U), 14 (N) | 0 Tore | 37 Punkte

10. SpVg Porz | 30 Spiele | 11 (S), 4 (U), 15 (N) | −7 Tore | 37 Punkte



11. Bonner SC* | 15 Spiele | 10 (S), 3 (U), 2 (N) | +15 Tore | 33 Punkte

12. Eintracht Hohkeppel* | 15 Spiele | 9 (S), 3 (U), 3 (N) | +29 Tore | 30 Punkte

13. 1. FC Düren* | 15 Spiele | 7 (S), 3 (U), 5 (N) | +1 Tor | 24 Punkte

14. FC Pesch | 30 Spiele | 5 (S), 6 (U), 19 (N) | −52 Tore | 21 Punkte

15. SSV Bornheim* | 15 Spiele | 5 (S), 3 (U), 7 (N) | 0 Tore | 18 Punkte



16. FC Teutonia Weiden | 32 Spiele | 4 (S), 6 (U), 22 (N) | −73 Tore | 18 Punkte

17. FC Hürth* | 15 Spiele | 2 (S), 6 (U), 7 (N) | −12 Tore | 12 Punkte

18. FV Bonn-Endenich* | 15 Spiele | 2 (S), 4 (U), 9 (N) | −15 Tore | 10 Punkte

19. Union Schafhausen* | 15 Spiele | 2 (S), 4 (U), 9 (N) | −23 Tore | 10 Punkte

20. Sportfreunde Düren* | 15 Spiele | 2 (S), 1 (U), 12 (N) | −29 Tore | 7 Punkte