"Nur" drei Neue – und trotzdem bereit für die Landesklasse? Herpfer SV 07 setzt auf Kontinuität – Drei Neuzugänge für die Mission Landesklasse. von André Hofmann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Neo Simmerling

Nach dem bitteren Abstieg aus der Landesklasse im Sommer 2024 ließ der Herpfer SV 07 keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Die Mannschaft von Trainer Christian Hutterer startete einen beeindruckenden zweiten Anlauf und marschierte mit einer nahezu perfekten Saison direkt zurück in die Landesklasse.

Triple-Saison - Starke Entwicklung Mit 24 Siegen, zwei Unentschieden und keiner einzigen Niederlage feierten die Herpfer einen souveränen Start-Ziel-Sieg in der Kreisoberliga. Die frühzeitig gesicherte Meisterschaft wurde zudem durch den Pokalsieg und den Gewinn des Supercups veredelt – das Double aus Meisterschaft und Pokal sowie der anschließende Supercup-Erfolg unterstrichen die Dominanz der Mannschaft. Für Hutterer spiegelt dieser Erfolg weit mehr wider als nur die Ergebnisse auf dem Papier: „Die Gesamtentwicklung der Mannschaft ist äußerst positiv. Damit meine ich nicht nur die nackten Zahlen, sondern auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, macht schon Spaß. Da haben wir in allen Mannschaftsteilen einen Schritt nach vorne gemacht, aber auch was Cleverness und Intensität in allen Spielphasen angeht.“ Die starke Entwicklung der Mannschaft sorgte gleichzeitig dafür, dass die Verantwortlichen im Sommer keinen großen Umbruch für notwendig hielten. Stattdessen setzt der Aufsteiger bewusst auf Kontinuität und vertraut dem Kader, der den direkten Wiederaufstieg geschafft hat. „Wir haben eine gute Mischung aus Jungs mit Erfahrung, die schon einige Jahre höherklassig gespielt haben, und auf der anderen Seite die jungen Unbekümmerten, die sich nicht so den Kopf machen. Dadurch denke ich schon, dass wir in der Lage sind, den einen oder anderen zu ärgern und es selten Spaß machen wird, gegen uns zu spielen“, sagt Hutterer.

Drei gezielte Verstärkungen für die Landesklasse Ganz ohne Veränderungen geht der Herpfer SV allerdings nicht in die neue Saison. Mit Tim Fernholz von der SG Goldlauter, Lars Weber von der SG FSV 48 Oepfershausen und Chris Lehmann vom Mitteldeutschen FC verstärken drei Neuzugänge den Kader. Auch bei den Verpflichtungen blieb der Verein seiner Linie treu. „Unser oberstes Ziel war erstmal, unsere Truppe zusammenzuhalten, was uns auch gelungen ist. Dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wo wir im Hinblick auf die Landesklasse vielleicht nochmal personell etwas nachlegen müssen. So sind wir auf Tim und Lars gekommen, die beide Arbeitskollegen von Spielern sind. Chris ist Polizeischüler in Meiningen und glücklicherweise selbst auf uns zugekommen“, erklärt Hutterer.