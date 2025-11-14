Hayato Nakashima (rechts) trainiert beim FC Basara unter dem japanischen Fußball-Idol Shinji Okazaki. Archivfoto: Edgar Daudistel

Nur die Zugverspätung nervt die japanischen Basara-Kicker Japanische Fußballer des FC Basara Mainz erzählen über ihren Alltag in Deutschland

Mainz. Immer wieder fällt der Name Shinji Okazaki. Wenn man sich bei den japanischen Fußballern des FC Basara Mainz umhört, spielt der Chefcoach, der in der Heimat ein Volksheld ist, eine Schlüsselrolle für ihren Wechsel nach Deutschland zum Verbandsligisten. Auch die Ziele, die Taiga Ishida, Shuto Kimura, Daisuke Fukuhara, Ibrahim Katende, Takahiro Okuno und Kiyoshi Oshima nennen, ähneln sich.

In Mainz, Frankfurt und Nierstein wohnen sie. Viele haben daheim an Universität und Oberschule gekickt und arbeiten hier in japanischen Restaurants. Ishida entdeckte bei einem Trip nach Düsseldorf den Wunsch, dauerhaft in Deutschland zu spielen: „Ich war tief beeindruckt von der Leidenschaft der Deutschen für den Fußball und von der starken Fußballkultur hier." Kimura lockte die Aussicht auf den Sprung in den Profifußball. Die große Unterstützung, die der FC Basara den japanischen Spielern gibt, zog Katende an. „Dass Basara großen Wert auf die menschliche Seite legt, hat mich sehr angesprochen", sagt Okuno.

Unter einem Star-Spieler zum Erfolg Den Oberliga-Aufstieg streben die Spieler an. Teilweise gibt es sehr konkrete persönliche Ziele, was Tore und Assists angeht. Die Identifikation mit den Ambitionen des Clubs ist spürbar. Ein Schlüssel dabei ist Trainer Okazaki. „Er legt großen Wert auf Qualität und fordert ein sehr hohes Niveau in jedem Detail“, sagt Ishida, „es ist nicht leicht, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.“ Kimura ist „glücklich, jeden Tag von einem Superstar wie Shinji Okazaki trainiert zu werden – ihn kennt in Japan wirklich jeder“. Von einer „großen Ehre“ spricht Kimura. Auch für Fukuhara, der schon seit acht Jahren in Deutschland ist, ist diese Zeit unter dem Ex-Nationalspieler eine besondere.