Nur die Zugverspätung nervt die japanischen Basara-Kicker

Mainz. Immer wieder fällt der Name Shinji Okazaki. Wenn man sich bei den japanischen Fußballern des FC Basara Mainz umhört, spielt der Chefcoach, der in der Heimat ein Volksheld ist, eine Schlüsselrolle für ihren Wechsel nach Deutschland zum Verbandsligisten. Auch die Ziele, die Taiga Ishida, Shuto Kimura, Daisuke Fukuhara, Ibrahim Katende, Takahiro Okuno und Kiyoshi Oshima nennen, ähneln sich.
In Mainz, Frankfurt und Nierstein wohnen sie. Viele haben daheim an Universität und Oberschule gekickt und arbeiten hier in japanischen Restaurants. Ishida entdeckte bei einem Trip nach Düsseldorf den Wunsch, dauerhaft in Deutschland zu spielen: „Ich war tief beeindruckt von der Leidenschaft der Deutschen für den Fußball und von der starken Fußballkultur hier.“ Kimura lockte die Aussicht auf den Sprung in den Profifußball. Die große Unterstützung, die der FC Basara den japanischen Spielern gibt, zog Katende an. „Dass Basara großen Wert auf die menschliche Seite legt, hat mich sehr angesprochen“, sagt Okuno.
Den Oberliga-Aufstieg streben die Spieler an. Teilweise gibt es sehr konkrete persönliche Ziele, was Tore und Assists angeht. Die Identifikation mit den Ambitionen des Clubs ist spürbar. Ein Schlüssel dabei ist Trainer Okazaki. „Er legt großen Wert auf Qualität und fordert ein sehr hohes Niveau in jedem Detail“, sagt Ishida, „es ist nicht leicht, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.“ Kimura ist „glücklich, jeden Tag von einem Superstar wie Shinji Okazaki trainiert zu werden – ihn kennt in Japan wirklich jeder“. Von einer „großen Ehre“ spricht Kimura. Auch für Fukuhara, der schon seit acht Jahren in Deutschland ist, ist diese Zeit unter dem Ex-Nationalspieler eine besondere.
„Ich spüre seine Leidenschaft für Fußball“, sagt Katende, „er zeigt uns wichtige Dinge, nicht nur Taktik.“ Okuno ist extra motiviert, auch für Okazaki möglichst viele Erfolge einzufahren. Und betont, wie viel Aufmerksamkeit der Verein seit seinem Amtsantritt auf sich gelenkt hat. Dadurch ist das Umfeld gewachsen. Nun hofft Okuno auf einen weiteren Anstieg der Zuschauerzahlen. In Japan ist der FC Basara trotz Okazaki noch nicht sonderlich bekannt, doch das beginnt sich offenbar gerade zu ändern.
Und die aktuelle Wahl-Heimat? „Die häufig verspäteten Züge machen den Alltag nicht immer einfach“, lacht Ishida. Kimura erkundet derzeit die vielen Kirchen und geht gern in Cafés und Bäckereien frühstücken. Die „guten Restaurants und Cafés in Mainz“ weiß Fukuhara zu schätzen. „Ich mag, dass es am Abend ruhig ist“, sagt Katende. „Deutschland ist eines meiner Lieblingsländer“, betont Okuno, „die japanische Kultur ist hier sehr präsent, und weil das Land an viele andere Länder grenzt, ist das Reisen sehr einfach.“ Oshima schätzt besonders, „dass es hier so viel Natur gibt“.
Die meisten Spieler vermissen die japanische Küche. Auch Okuno hat sich in seinen sechs Jahren hierzulande noch nicht wirklich umgewöhnt. Die Atmosphäre in der Mannschaft hilft. „Besonders gefällt mir, dass meine Teamkollegen sehr freundlich sind“, sagt Kimura. „Natürlich versuchen wir Japaner, Deutsch zu sprechen, aber viele deutsche Spieler lernen sogar Japanisch und sprechen aktiv mit uns – das freut mich sehr.“ Japaner und Deutsche sind verschieden, sagt Katende, „aber ich mag die Atmosphäre mit beiden Kulturen“. Okuno findet es spannend, „die Entwicklung eines noch wachsenden Clubs aus nächster Nähe mitzuerleben“.