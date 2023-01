Top in der Kreisoberliga: der RSV Büblingshausen mit Lennard Faber (l.) und Türk Ata/Türkgücü Wetzlar Melih Kahveci. Foto: Jenniver Röczey (© Jenniver Röczey)

Nur die Schokolade fehlt in der Kreisoberliga West Teaser KOL GI/MR WEST: +++ Was die Fußballer in dieser Spielklasse bisher gezeigt haben, kann sich mehr als sehen lassen. Zeit, eine launige Bilanz zu ziehen +++

WETZLAR. Wenn man die Fußball-Kreisoberliga West mit einem Markenprodukt vergleichen müsste, dann würde das Überraschungsei, auch Kinderüberraschung genannt, von Ferrero sehr gut passen. Spiel, Spannung - nur die Schokolade fehlt. Macht aber nichts. Der Appetit auf eine dramatische Rückrunde ist dennoch geweckt. Dafür ist die Klasse oben und unten zu ausgeglichen. Dafür kann fast jeder gegen jeden gewinnen. Dafür gab es jetzt schon den ein oder anderen besonderen Moment, wie unsere Halbzeitbilanz beweist.