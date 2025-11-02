Nur die Nachspieltzeit trennt den Siegburger SV von der Tabellenspitze

Die Gäste aus Siegburg erwischten auf dem tiefen Rasen an der Kölner Südstadt einen Traumstart. Nach einer druckvollen Anfangsphase brachte ein Eigentor von Gabriel Paczulla die Otto-Elf bereits in der 17. Minute in Führung. Der Treffer war das Resultat einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite, bei der die Gastgeber in Bedrängnis gerieten.

Kurz darauf hatte Till Weingarten die große Chance zum 2:0, doch sein Freistoß landete nur an der Latte. Regen und starker Wind machten das Spiel zusätzlich unberechenbar – die erste Halbzeit war geprägt von Kampf, Zweikämpfen und schwierigen Platzverhältnissen.

„In der ersten Halbzeit waren wir klar dominant und klar spielbestimmend. Wir schießen halt nur ein Tor“, sagte Siegburgs Trainer Alexander Otto nach der Partie.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Fortuna kam verbessert aus der Kabine, spielte mutiger nach vorne und erhöhte kontinuierlich den Druck. Der eingewechselte Salvatore Giambra brachte neuen Schwung ins Offensivspiel der Kölner, doch mehrfach scheiterten die Gastgeber am überragenden SSV-Torhüter Jens Fikisi, der mit mehreren Glanzparaden das 1:0 festhielt.

Otto: "Unentschieden geht in Ordnung"

Otto sah sein Team in dieser Phase zunehmend in die Defensive gedrängt: „In der zweiten Halbzeit war es ein gedrehtes Bild. Fortuna Köln hat die Kontrolle übernommen. Wir hatten zwar noch zwei, drei gefährliche Konter, aber das Unentschieden geht, wenn man die 90 Minuten betrachtet, absolut in Ordnung.“

In der Schlussphase war der Druck der Kölner zu groß – Siegburg verteidigte mit großem Einsatz, brachte den Ball aber nicht mehr entscheidend aus der Gefahrenzone. In der 90. Minute war es schließlich Jamal Issifou, der zum Ausgleich traf und den Hausherren einen verdienten Punkt sicherte.

„Natürlich tut der Zeitpunkt des Gegentreffers weh“, so Otto weiter. „Aber ein Punkt gegen eine starke Mannschaft von Fortuna und Iraklis Metaxas ist am Ende in Ordnung.“

Weil auch Tabellenführer Bergisch Gladbach in Hennef nicht über ein 1:1 hinauskam, bleibt Siegburg auf Schlagdistanz – nur zwei Punkte trennt die Mannschaft von der Spitze.