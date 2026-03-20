Nur die Ergebnisse fehlen Kreisklasse A2 Mannheim +++ Enrique Cazorla hat nichts auszusetzen an seinen Schriesheimern +++ Am Sonntag bei spielstarken United Weinheim von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alex Tiedl

Wenn am Ende nicht immer nur das Ergebnis zählen würde. "So ist es aber nun einmal, Fußball ist ein Ergebnissport und wenn man nur darauf schaut, ist der Verlauf ärgerlich", sagt Enrique Cazorla. Der Trainer des SV Schriesheim aus der Kreisklasse A2 hat aus zwei Partien 2026 einen Punkt geholt und kann damit naturgemäß nicht zufrieden sein.

Dafür stimmt es rund um die Mannschaft. "Die letzten vier Trainingswochen waren sehr gut und wir hatten im Gegensatz zur Vorrunde auch in den beiden Tagen vor einem Punktspiel keine kurzfristigen Absagen", erläutert der Coach. Aktuell gilt es jedoch den Matheisemarkt, laut dem schmunzelnden Cazorla "ein Heiligtum", und seine Folgen zu verdauen. Er sagt weiter: "Die Jungs sind da natürlich viel unterwegs und leisten aber auch einiges für den Verein dabei." Diese Woche rückte allerdings nach und nach das Sportliche in den Fokus, bevor am Wochenende noch einmal Fußball und Fest in Einklang gebracht werden müssen. Am Sonntag beim SC United Weinheim geht es zum Tabellenelften, der laut dem "Schriese"-Trainer aber fraglos, "zu den spielerisch stärksten Mannschaften der A-Klasse gehört."

Für seine eigene Truppe wünscht sich Cazorla mehr Kaltschnäuzigkeit vor des Gegners Tor. Daran haperte es zuletzt beim 0:3 gegen den MFC Phönix Mannheim und dem 2:2-Unentschieden beim SV Sandhofen. Vielleicht ist kommt ja zur neuen Saison ein junger Torjünger aus den eigenen Reihen hinzu. Die nahe Zukunft lässt den Coach jedenfalls frohlocken. Er sagt: „Die A-Jugendlichen trainierten jetzt schon einmal pro Woche bei uns mit und wir sind guter Dinge zwei, drei Jungs davon nächste Runde in den Kader der Ersten integrieren zu können.“