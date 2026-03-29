Nur die Anfangsphase auf Augenhöhe

Doch ein fataler Fauxpas im gegnerischen Verteidigungsviertel löste einen Gegenangriff des Heimteams aus, der in der 8. Minute die 1:0 Führung brachte. Dieser Ballgewinn wurde mit einem langen Pass auf der rechten Seite nach vorne getragen. Ein Querpass zur Mitte wurde zwar vom ersten Hambrücker Stürmer verpasst, doch dahinter lauerte Ephrahim Mengi, der dem Östringer TW Maximilian Hohlweck keine Chance ließ.

Bis zur 10. Minute konnte die Reserve des FC Östringen mit den Platzherren des FV Hambrücken spielerisch mithalten, sodass Hoffnung auf ein erfolgreiches Auftreten aufkeimte.

Vier Minuten später eine Kopie eines Angriffs des vorigen 1:0, die fast zur Erhöhung des Spielstandes geführt hätte.

Das 2:0 ließ das Heimteam in der 27. Minute folgen. Dieses Mal führte ein weiter Pass aus der linken Abwehrseite in die Hambrücker Sturmkette, deren Linksaußen wiederum querlegte und Nicolai Laudemann freistehend erneut unhaltbar einnetzen konnte.

In der 36. Minute führte durch ein Missverständnis zum Eigentor von Nils Greulich, der seinen Torhüter mit einer Rückgabe auf dem falschen Fuß erwischte.

Damit war schon zur Halbzeit gewissermaßen „die Messe gelesen“.

Die Gäste aus dem Kraichgau hatten nach der Hambrücker Führung keinerlei Zugriff mehr auf die Partie, während das Heimteam läuferisch und durchdachter das Spielgeschehen dominierte.

Als Spielleiter Mario Gleichauf, der bisweilen kleinlich und gegen die Gäste entschied, die zweite Halbzeit anpfiff, hielten sich die Östringer im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten mehr in der Hambrücker Hälfte auf, ohne jedoch ihre Angriffsbemühungen erfolgreich gestalten zu können

In der 72. Minute brachte Jan-Oliver Stachura in Höhe der rechten Strafraumecke den Ball unter Kontrolle. Bei seinem Parallellauf entlang der Strafraumgrenze musste er nur auf eine Deckungslücke warten, bis er an Torhüter Hohlweck vorbei das 4:0 Endergebnis erzielen durfte.

Ein Highlight hingegen wird am kommenden Ostersamstag um 16.00 das Kreispokalendspiel für die Zweitmannschaft des FC Östringen werden, wenn auf dem Sportgelände des VfR Kronau die Partie gegen den A-Klassenvertreter FC Weiher steigen wird.

Nach den vielen Enttäuschungen der letzten Wochen sind sicherlich alle Sinne bei Östringen geschärft.

Zumindest wäre es ein unglaublicher Erfolg, wenn eine Landesliga-Reserve den Titel holen sollte.

(R.J./E.O.)