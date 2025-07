Nur der Wiederaufstieg zählt für den VfR Bürstadt

Bürstadt.. Katastrophen können nicht nur in der Natur entstehen, sondern auch im Fußball. Eine ganz große suchte im Mai den VfR Bürstadt heim. Einst in der Zweiten Bundesliga am Ball, stieg er nun in die Kreisliga B ab. Ein Ärgernis, das die Verantwortlichen des Traditionsvereins so schnell wie möglich korrigieren wollen. So kommt unter dem neuen Trainer Giovanni Marino nur der Wiederaufstieg in die A-Liga infrage.