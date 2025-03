Nur der Top-Torjäger trifft - Sturm schießt Bergkirchen zum Derbysieg gegen Günding

Der TSV Bergkirchen gewann das Gemeinde-Derby gegen Günding mit 1:0. Gespielt wurde dabei allerdings nicht in Günding, sondern auf dem Platz des ASV Dachau.

Die erste Halbzeit war ausgleichen, obwohl auch die Bergkirchener schon hier mehr Torchancen hatten. Die beste bot sich Stefan Frimmer in der 40. Minute. Aus drei Metern scheiterte der Bergkirchner Spielertrainer am glänzend reagierenden Gündinger Torwart Alexander Kilmarx. Günding hatte unübersehbar Probleme, offensiv etwas Zündendes zu entwickeln.

Normalerweise hätte das ewig junge Gemeindederby gegen den TSV Bergkirchen auf dem Sportgelände des SV Günding stattgefunden. Doch dort ist derzeit eine Baustelle: Hochwasserschutz. So gastiert der SVG seit Ende Januar mit Training und Spielbetrieb auf dem Kunstrasenfeld des ASV Dachau. Dort mussten die Gündinger das Kreisklassen-Derby am Sonntag mit 0:1 abgeben.

Den Start in die zweite Halbzeit verschliefen die Gündinger komplett. Das Resultat war das Tor des Nachmittags. Für Bergkirchen traf Top-Torjäger Patrick Sturm (48.). Die restliche Spielzeit bestand aus Defensive auf Bergkirchner Seite und den Versuchen, einen Treffer zu erzielen, auf Gündinger Seite. Doch den Gastgebern fiel nicht viel ein.

Der Bergkirchner Spielertrainer Stefan Frimmer wollte zunächst ein „großes Lob an die gesamte Mannschaft“ loswerden. Seine Spieler hätten „alles reingeworfen und gut verteidigt“. Frimmer erinnerte an gute Konterchancen für Julius von Glasenapp, der die Latte traf, und Patrick Sturm, der an Keeper Kilmarx scheiterte.

Trotz der Niederlage bleibt Günding an der Tabellenspitze. Trainer Liebl berichtete von einer „holprigen Vorbereitung“ – nicht zuletzt wegen der Hochwasserschutz-Baustelle. Sehr zufrieden ist Liebl mit den vier Winter-Neuzugängen. Mit Okan Yenisu und Luka Krstanovic habe man „sehr junge, wissbegierige Spieler bekommen und zudem mit Christian Roth einen sehr erfahrenen Unterschiedsspieler vom SV Nord Lerchenau“. Nils Lissat, zuletzt Dachau 1865, komplettiert das Quartett. Lissat befindet sich nach einer langen Auszeit weiterhin im Aufbau. Liebl: „Seine Klasse konnte man im Training schon sehen.“ (ro)