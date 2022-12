Nur der SSV Erkrath ist am Sonntag bei der Eiseskälte im Einsatz Kreisliga A Düsseldorf: Das Wetter sorgt für einige SPielausfälle.

Die Kreisliga A Düsseldorf sollte mit ihren 21 Klubs auch am morgigen vierten Advent noch im Einsatz sein. So sah es jedenfalls der offizielle Spielplan vor. Allerdings spielte der Wettergott nicht mit, vielmehr machte „Väterchen Frost“ den Kickern kurzfristig noch einen Strich durch die Rechnung.

TuRU 80 Düsseldorf II – SSV Erkrath. Der SSV riss zuletzt wahrlich keine Bäume aus. Jetzt soll zum Jahresabschluss in Oberbilk endlich der Knoten platzen. Die Chancen auf einen Dreier stehen tatsächlich nicht so schlecht, schließlich ziert die TuRU-Reserve vor dem Anpfiff morgen um 13 Uhr auf der Sportplatzanlage Feuerbachstraße mit nur sechs Punkten das Tabellenende. SSV-Trainer Daniel Hummler: „Der Gegner hat sicher auch seine Qualitäten, aber wir müssen dort gewinnen und zeigen, dass wir nicht dahingehören, wo wir in den letzten Wochen hineingeraten sind.“

Mit 24 Punkten steht Platz 14 zu Buche und der ist von der Abstiegszone so weit nicht entfernt. „Die Komplimente, die wir zuletzt von unseren Gegnern erhielten, bringen uns nicht weiter und erst recht keine Punkte. Am Sonntag müssen wir uns einfach belohnen“, so Hummler. Hinter dem Einsatz einiger angeschlagener Stammkräfte stehen noch Fragezeichen. Definitiv fehlt Angreifer Minister Antwi wegen der fünften gelben Karte.

SpVg Hilden 05/06 – Sportfreunde Gerresheim. Zum Jahresausklang stand den Südern eine interessante Partie ins Haus. Mit den Gerresheimern wollte am Sonntag ein attraktiver Gegner seine Visitenkarte auf dem Sportplatz Weidenweg abgeben. Mit den beiden von der SG Benrath-Hassels (47 Punkte) und dem CfR Links Düsseldorf (43) belegten Aufstiegsrängen wird der Drittplatzierte (37) eher nichts mehr zu tun haben, dennoch spielt das Team von Trainer Dimitrios Thoidis eine gute Rolle. Bester Schütze ist der mit 20 Toren notierte Timo Braun.