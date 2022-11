Nur der SC Offenburg bringt die Punkte mit nach Hause Schwarzes Wochenende für die Landesligisten in der Region: Seelbach, Langenwinkel, Rust und Niederschopfheim müssen Heimniederlagen hinnehmen

Aufsteiger FSV Seelbach befindet sich im freien Fall. Gegen das Tabellenschlusslicht FV Würmersheim kassierte die Dewes-Elf auf heimischem Rasen die fünfte Niederlage in Folge. Auch der SV Rust, der SV Niederschopfheim und der FV Langenwinkel verlieren zuhause, in Langenwinkel durfte sich zumindest der SC Offenburg über drei Zähler freuen – denn auch der FV Schutterwald ging leer aus.

Einen bitteren Rückschlag kassierte der FSV Seelbach im Abstiegskampf gegen das Schusslicht. "Wir sind leider richtig schlecht ins Spiel gekommen", stellte Alexander Fries, der den im Urlaub weilenden FSV-Trainer Oliver Dewes vertrat, fest. Würmersheim hatte mehr Spielanteile, nach einem Freistoß verschätzte sich FSV-Keeper Michael Stöhr und Luca Reis erzielte das 0:1 (31.). Direkt im Gegenzug wurde den Seelbachern allerdings ein Treffer aberkannt, "ich weiß bis jetzt noch nicht warum, habe mir die Szene auch nochmal auf Video angeschaut", sagte Fries. Die Seelbacher waren zu dem Zeitpunkt am Drücker, "Würmersheim hat dadurch vielleicht geschwommen", so Fries. Mit einem perfekt getretenen Freistoß erhöhte Jona Bauer für den FVW auf 2:0 (45.). In der zweiten Halbzeit versuchte der FSV, alles nach vorne zu werfen, "wir waren stärker, hatten auch gute Chancen, sind aber nicht zum Anschluss gekommen", so Fries.

Die Gastgeber lieferten dem Spitzenteam einen beherzten Kampf, Kleinigkeiten entschieden letztlich die Partie. Zum Rückstand wurde der Gegner regelrecht eingeladen. "Entgegen klarer Vorgaben haben die Spieler versucht, das Durbacher Anlaufen spielerisch zu lösen, statt die Bälle auch mal raus zu schlagen", monierte SVR-Trainer Christian Saban. Das 0:1 war einem Fehler im Spielaufbau geschuldet, das 0:2 einer von vielen umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen. Obgleich ein Gästespieler mit der Hand auf dem Ball zu liegen kam, wurde dem SCD der Freistoß zugesprochen. "Zugegeben, wir standen in der Situation auch nicht gut in der Abwehr, aber dieser Gegentreffer war einem zusätzlichen Faktor geschuldet", ärgerte sich Saban. Rasim Kastrati gelang der SVR-Anschlusstreffer, Chancen waren bereits im ersten Abschnitt genügend vorhanden. Reichen sollte es nicht, was Trainer Saban nicht zu hoch hängte: "Es war eine gute Leistung, die einen Punkt verdient gehabt hätte."

Tore: 0:1 Reis (30.), 0:2 Bauer (45.). Schiedsrichter: Klimm (Achern). Zuschauer: 200. Gelb-Rot: Singler (71./FSV).





SV Sinzheim – FV Schutterwald 2:1 (1:0).

Der FV Schutterwald kassierte die nächste Niederlage und sitzt weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Die Sinzheimer gingen in der 35. Minute durch einen Foulelfmeter von Marcel Huck verdient in Führung. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde es kurios, als Schiedsrichter Robert Franke nach einem Handspiel im Gästestrafraum erneut auf den Punkt zeigte. Huck scheiterte an Volk, der Ball fiel jedoch erneut vor Hucks Füße, der beim Nachschussversuch gefoult wurde. Franke zeigte gleich nochmal auf den Punkt, Sinzheims Kapitän Markus Frietsch verwandelte dieses Mal zum 2:0 (48.). Nachdem Merkel nur den Pfosten traf (56.), hatte Schutterwald zwei Minuten später mit einer Doppelchance durch Yildirim und Göser die Möglichkeit zum Anschluss. Dieser gelang den Gästen dann in der 72. Minute durch Yildirim, der eine Hereingabe mit dem Kopf ins Tor lenkte. Schutterwald war nun bemüht noch den Ausgleich zu schaffen, kam aber insgesamt zu selten vor das Tor des Heimteams.

Tore: 1:0 Huck (35./FE), 2:0 Frietsch (48.), 2:1 Yildirim (72.). Gelb-Rot: Trittmacher (89./FVS) Bes. Vorkommnis: Huck (SVS) verschießt Handelfmeter (47.) Schiedsrichter: Franke (Oberharmersbach)





SV Niederschopfheim – SV Ulm 1:2 (0:2).

Fünf Minuten Tiefschlaf in der Anfangsphase genügten dem SV Niederschopfheim, um die dritte Niederlage in Folge zu kassieren. Mit den zwei Treffern in der 16. und 18. Minute durch Ruben Thaler und Steven Müller, bei denen die Abwehr der Niederschopfheimer nicht auf der Höhe war, fiel früh die Entscheidung. Spielerisch war der SV Niederschopfheim über weite Teile der Partie überlegen, doch es gelang nur der Anschlusstreffer kurz nach der Pause durch Omar Daffeh. In der zweiten Hälfte erspielten sich die Blauen noch gute Chancen, doch wie schon zuletzt verhinderte die schlechte Chancenverwertung den verdienten Ausgleich.

Tore: 0:1 Thaler (16.), 0:2 Müller (18.), 1:2 Daffeh (48.). Zuschauer: 142. Schiedsrichter: Fleig (Brigachtal).