Gegen die U23 des FC Deisenhofen spielte der VfL Denklingen unentschieden. – Foto: Oliver Rabuser

Nur der Linienrichter hat's gesehen: Umstrittener Elfmeter bringt Denklingen um den Sieg

Gegen die U23 des FC Deisenhofen zeigte der VfL Denklingen eine anständige Leistung. Deisenhofen glich durch einen umstrittenen Elfmeter aus.

Deisenhofen – Fußball kann sicherlich spannender sein, als am Freitagabend in Deisenhofen bei Flutlicht vor schlappen 30 Zuschauer über den Rasen zu wetzen. Die Kicker des VfL Denklingen absolvierten diesen Härtetest zwar ganz anständig, nur versäumten sie es, sich adäquat zu belohnen. Aufgrund eines fragwürdigen Elfmeters, den die Hausherren zugesprochen bekamen, handelte sich der VfL bei der U23 des FC Deisenhofen ein schmerzhaftes 1:1 (1:0)-Unentschieden ein. „Vor dem Spiel hätten wir das Ergebnis unterschrieben“, räumte Christoph Schmitt ein, dass die Enttäuschung bei seiner Mannschaft über das Remis groß war. In der gegenwärtigen Tabellensituation hätte dem Coach des VfL samt seinen Kickern ein Sieg im Abstiegskampf freilich gutgetan. So aber sprang für eine engagierte Leistung lediglich ein magerer Punkt heraus. Schiedsrichter ließ erst weiterspielen

Am meisten schlug den Denklingern aufs Gemüt, dass niemand so genau wusste, warum der Schiedsrichter in der 83. Minute auf Elfmeter für die Platzherren entschieden hatte. Zwei Verteidiger des VfL sollen einen Deisenhofener im Strafraum in die Zange genommen haben. Beide schworen ihrem Trainer aber, nichts Verwerfliches unternommen zu haben. Auch Christoph Schmitt konnte aus seiner Position nichts Regelwidriges erkennen – nur war die weit entfernt vom Ort des Geschehens. Der Schiedsrichter, der nur einen Katzensprung entfernt vom Tatort beste Sicht hatte, ließ weiterspielen. Allein der Linienrichter, der nicht im ersten Rang saß, hob sofort die Fahne, zeigte ein Foul an und setzte sich mit seiner Beurteilung durch. Wie dem auch sei. Vincent Bürstner ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher vom Kreidepunkt. Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen II VfL Denklingen Denklingen 1 1 Abpfiff