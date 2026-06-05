Nur der Kampf um Platz vier verspricht noch Spannung

Der VfB Gutenzell hat sich mit 44 Punkten frühzeitig in ruhiges Fahrwasser gebracht und kann den letzten Spieltag ohne Existenzdruck angehen. Ummendorf/Fischbach steht mit 73 Punkten sicher auf Rang zwei, zuletzt gelang gegen Krauchenwies/Hausen/Göggingen ein 1:0. Für die Gäste geht es darum, die starke Saison sauber abzuschließen, während Gutenzell gegen ein Spitzenteam noch einmal ein Zeichen setzen will. Das Hinspiel gewann Ummendorf/Fischbach klar mit 5:0. ---



Krauchenwies/Hausen/Göggingen geht nach der knappen 0:1-Niederlage in Ummendorf mit 48 Punkten in den letzten Spieltag und kann die Saison mit einem Heimsieg noch versöhnlich abrunden. Der SV Sigmaringen kommt nach dem 1:3 gegen Ringschnait mit 53 Punkten als Tabellensiebter und hat die Chance, sich im oberen Mittelfeld stabil aus der Runde zu verabschieden. Das Hinspiel gewann Sigmaringen in einem wilden Spiel mit 4:3.

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Die SG Ringschnait/Mittelbuch kann von Platz drei nicht mehr verdrängt werden und hat zuletzt mit 3:1 in Sigmaringen gewonnen. Der SV Uttenweiler verlor zuletzt 0:3 gegen Sulmetingen und steht trotz Rang zwölf faktisch auf dem Platz zur Abstiegsrelegation, kann den VfB Gutenzell aber wegen des deutlich schlechteren Torverhältnisses nicht mehr überholen. Das Hinspiel gewann Ringschnait knapp mit 1:0 in Uttenweiler.

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Morgen, 16:00 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen 16:00 PUSH



Der SV Sulmetingen spielt eine starke Saison und kann nach dem 3:0 in Uttenweiler nun mit einem Heimsieg Rang vier festigen. Steinhausen steht bei 40 Punkten und könnte den SV Uttenweiler rechnerisch zwar noch überholen, doch das hätte keine sportliche Auswirkung mehr. Der Verein hat angekündigt, in der kommenden Saison in der neuen Spielgemeinschaft mit dem FC Bellamont in der Kreisliga A anzutreten und steht damit ohnehin als Absteiger fest. Das Hinspiel gewann Sulmetingen mit 2:1.

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Morgen, 16:00 Uhr FC Mengen Mengen SF Hundersingen SF Hundersingen 16:00 PUSH



Der FC Mengen steht als Meister an der Spitze und hat mit dem 3:1 in Steinhausen seine außergewöhnliche Saison noch einmal bestätigt. Die SF Hundersingen kommen nach dem 2:1 gegen Eberhardzell mit 60 Punkten als Fünfter, könnten bei einem starken Auswärtsauftritt aber sogar noch an Sulmetingen vorbeiziehen. Mengen wird den letzten Schritt einer makellosen Schlussphase gehen wollen, Hundersingen dagegen hat noch ein echtes Ziel in der Tabelle. Das Hinspiel gewann Mengen mit 2:0 in Hundersingen.

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Eberhardzell steht mit 25 Punkten auf Rang 15 und hat die Chance, sich mit einem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten aus dem unteren Bereich etwas versöhnlicher aus der Saison zu verabschieden. Der FV Rot kommt nach dem 3:0 gegen Bad Saulgau und steht nun bei 19 Punkten, hat also zumindest noch einmal sportliche Lebenszeichen gesendet. Das Hinspiel gewann Rot mit 4:2.

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Morgen, 16:00 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau SV Hohentengen Hohentengen 16:00 PUSH



Der FV Bad Saulgau 04 geht als Tabellenletzter in den letzten Spieltag und möchte nach dem 0:3 in Rot wenigstens mit einem Achtungserfolg aus der Saison gehen. Der SV Hohentengen hat beim 5:0 gegen Ertingen seine Offensivkraft noch einmal unterstrichen und steht mit 58 Punkten auf Rang sechs. Hohentengen ist klar favorisiert, zumal die Mannschaft in den vergangenen Wochen deutlich stabiler wirkte als der Gastgeber und im besten Fall sogar noch auf Rang vier vorrücken könnte. Das Hinspiel gewann Hohentengen klar mit 4:0.

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Ertingen steht mit 30 Punkten auf Rang 14 und hat nach dem 0:5 in Hohentengen das Interesse, die Saison zumindest mit einem Heimsieg zu beenden. Blönried/Ebersbach ist mit 21 Punkten abgestiegen und reist nach dem 1:3 gegen Ochsenhausen ohne tabellarischen Druck an. Für beide Seiten ist es eines dieser letzten Saisonspiele, in denen viel davon abhängt, wer mental noch einmal genügend Spannung aufbaut. Das Hinspiel gewann Ertingen mit 2:0.

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Ochsenhausen und Kirchberg stehen mit jeweils 50 Punkten im gesicherten Mittelfeld und gehen ohne Druck in dieses Spiel, aber mit der Chance auf einen versöhnlichen Abschluss. Der SVO hat zuletzt 3:1 in Blönried gewonnen, Kirchberg kam beim 0:0 gegen Gutenzell nicht über einen Punkt hinaus. Das Hinspiel endete 1:1.





