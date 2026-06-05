 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Nur der Kampf um Platz vier verspricht noch Spannung

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 34. Spieltags

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben steht sportlich unter klaren Vorzeichen. Meister FC Mengen empfängt die SF Hundersingen, der Tabellenzweite SGM Ummendorf/Fischbach ist beim beim VfB Gutenzell zu Gast und die SG Ringschnait/Mittelbuch trifft auf den SV Uttenweiler. Dahinter spielen Sulmetingen, Hundersingen und Hohentengen um Platz vier. Im Tabellenkeller sind die Entscheidungen faktisch gefallen, auch wenn einzelne Platzierungen noch wechseln können.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
16:00

Der VfB Gutenzell hat sich mit 44 Punkten frühzeitig in ruhiges Fahrwasser gebracht und kann den letzten Spieltag ohne Existenzdruck angehen. Ummendorf/Fischbach steht mit 73 Punkten sicher auf Rang zwei, zuletzt gelang gegen Krauchenwies/Hausen/Göggingen ein 1:0. Für die Gäste geht es darum, die starke Saison sauber abzuschließen, während Gutenzell gegen ein Spitzenteam noch einmal ein Zeichen setzen will. Das Hinspiel gewann Ummendorf/Fischbach klar mit 5:0.
---

Morgen, 13:45 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
13:45

Krauchenwies/Hausen/Göggingen geht nach der knappen 0:1-Niederlage in Ummendorf mit 48 Punkten in den letzten Spieltag und kann die Saison mit einem Heimsieg noch versöhnlich abrunden. Der SV Sigmaringen kommt nach dem 1:3 gegen Ringschnait mit 53 Punkten als Tabellensiebter und hat die Chance, sich im oberen Mittelfeld stabil aus der Runde zu verabschieden. Das Hinspiel gewann Sigmaringen in einem wilden Spiel mit 4:3.
---

Morgen, 16:00 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
16:00

Die SG Ringschnait/Mittelbuch kann von Platz drei nicht mehr verdrängt werden und hat zuletzt mit 3:1 in Sigmaringen gewonnen. Der SV Uttenweiler verlor zuletzt 0:3 gegen Sulmetingen und steht trotz Rang zwölf faktisch auf dem Platz zur Abstiegsrelegation, kann den VfB Gutenzell aber wegen des deutlich schlechteren Torverhältnisses nicht mehr überholen. Das Hinspiel gewann Ringschnait knapp mit 1:0 in Uttenweiler.
---

Morgen, 16:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
16:00

Der SV Sulmetingen spielt eine starke Saison und kann nach dem 3:0 in Uttenweiler nun mit einem Heimsieg Rang vier festigen. Steinhausen steht bei 40 Punkten und könnte den SV Uttenweiler rechnerisch zwar noch überholen, doch das hätte keine sportliche Auswirkung mehr. Der Verein hat angekündigt, in der kommenden Saison in der neuen Spielgemeinschaft mit dem FC Bellamont in der Kreisliga A anzutreten und steht damit ohnehin als Absteiger fest. Das Hinspiel gewann Sulmetingen mit 2:1.
---

Morgen, 16:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
16:00

Der FC Mengen steht als Meister an der Spitze und hat mit dem 3:1 in Steinhausen seine außergewöhnliche Saison noch einmal bestätigt. Die SF Hundersingen kommen nach dem 2:1 gegen Eberhardzell mit 60 Punkten als Fünfter, könnten bei einem starken Auswärtsauftritt aber sogar noch an Sulmetingen vorbeiziehen. Mengen wird den letzten Schritt einer makellosen Schlussphase gehen wollen, Hundersingen dagegen hat noch ein echtes Ziel in der Tabelle. Das Hinspiel gewann Mengen mit 2:0 in Hundersingen.
---

Morgen, 16:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
16:00
S
Eberhardzell steht mit 25 Punkten auf Rang 15 und hat die Chance, sich mit einem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten aus dem unteren Bereich etwas versöhnlicher aus der Saison zu verabschieden. Der FV Rot kommt nach dem 3:0 gegen Bad Saulgau und steht nun bei 19 Punkten, hat also zumindest noch einmal sportliche Lebenszeichen gesendet. Das Hinspiel gewann Rot mit 4:2.
---

Morgen, 16:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
16:00

Der FV Bad Saulgau 04 geht als Tabellenletzter in den letzten Spieltag und möchte nach dem 0:3 in Rot wenigstens mit einem Achtungserfolg aus der Saison gehen. Der SV Hohentengen hat beim 5:0 gegen Ertingen seine Offensivkraft noch einmal unterstrichen und steht mit 58 Punkten auf Rang sechs. Hohentengen ist klar favorisiert, zumal die Mannschaft in den vergangenen Wochen deutlich stabiler wirkte als der Gastgeber und im besten Fall sogar noch auf Rang vier vorrücken könnte. Das Hinspiel gewann Hohentengen klar mit 4:0.
---

Morgen, 16:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
16:00

Ertingen steht mit 30 Punkten auf Rang 14 und hat nach dem 0:5 in Hohentengen das Interesse, die Saison zumindest mit einem Heimsieg zu beenden. Blönried/Ebersbach ist mit 21 Punkten abgestiegen und reist nach dem 1:3 gegen Ochsenhausen ohne tabellarischen Druck an. Für beide Seiten ist es eines dieser letzten Saisonspiele, in denen viel davon abhängt, wer mental noch einmal genügend Spannung aufbaut. Das Hinspiel gewann Ertingen mit 2:0.
---

Morgen, 16:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
16:00

Ochsenhausen und Kirchberg stehen mit jeweils 50 Punkten im gesicherten Mittelfeld und gehen ohne Druck in dieses Spiel, aber mit der Chance auf einen versöhnlichen Abschluss. Der SVO hat zuletzt 3:1 in Blönried gewonnen, Kirchberg kam beim 0:0 gegen Gutenzell nicht über einen Punkt hinaus. Das Hinspiel endete 1:1.