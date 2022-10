Nur der FC Bayern zu stark: Deisenhofen-Oldies Bayerischer Vizemeister Klare Niederlage im Endspiel

Deisenhofen – Am Ende reichte schlicht die Kraft nicht: Beim Finalturnier um die Bayerische Fußball-Meisterschaft der Senioren C in Riedmoos unterlag der FC Deisenhofen dem FC Bayern im Endspiel mit 0:5 (0:2). FCD-Spielertrainer Michael Niklaus grämte sich allerdings nicht lange: „Natürlich will man gewinnen, wenn man bei so einem Turnier dabei ist, aber ich bin zufrieden.“

Schließlich hatten sich Deisenhofens „Alte Herren“ bei ihren 2:0-Vorrundensiegen gegen den TSV 07 Bergrheinfeld (Tore: Alex Bauer, Kai Reindl) und die SG Johannis 83/1. FC Nürnberg/ASC Boxdorf (Tore: Marc Franke, Robert Rebel) von ihrer besten Seite gezeigt, obwohl der angeschlagene Niklaus selbst nur wenige Minuten absolvieren konnte. „In den Gruppenspielen haben wir gegen Mannschaften, die @man auch nicht im Vorbeigehen schlägt, echt gut gespielt“, lobte der frühere Zweitligastürmer der SpVgg Unterhaching. „Aber im Endspiel ist nichts mehr zusammengegangen. Wir waren auf gut deutsch maustot.“