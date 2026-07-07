Nur Dauerkarte sichert einen nummerierten Sitzplatz

– Foto: Uli Mentrup

Der Dauerkartenverkauf beim Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus für die neue Saison hat bereits begonnen. Dabei dürfen sich die Inhaber von Sitzplatzkarten nicht nur über eine außergewöhnliche Preissenkung freuen. Denn sie genießen noch weitere Vorteile.

„Wer sich einen zentralen Sitzplatz in bester Position sichern will, sollte sich frühzeitig eine Dauerkarte sichern“, empfiehlt der SCSV. „Das ist ein sehr guter Preis für einen Sitzplatz in der Oberliga“, erklärt der Sprecher des Leitungsteams Fußball, Markus Schütte.

Die Sitzplätze für Dauerkarten-Inhaber bleiben weiter nummeriert. Das bedeutet, dass sich der Käufer eines entsprechenden Tickets seinen Platz aussuchen und während der gesamten Saison sichern kann.

Die Dauerkarte - also Sitz- und Stehplatz - berechtigt deren Inhaber in der neuen Saison 2026/27 auch zum Besuch der Heimspiele der U23-Mannschaft in der Bezirksliga und des Frauen-Teams in der Oberliga. Sie gilt also für insgesamt über 40 Heimspiele dieser drei Teams. Sie berechtigt allerdings nicht zum freien Eintritt bei Pokalspielen.

Mit Dauerkarte auch zur U23 und den Oberliga-Fußballerinnen

Preise für Sitzplatzkarten gesenkt

Die Preise der Dauerkarten für Sitzplätze belaufen sich auf 110 Euro für Mitglieder und 150 Euro für Nichtmitglieder. Die ermäßigten Tickets für Rentner, Studenten und Menschen mit Behinderung kosten 80 Euro (Mitglieder) bzw. 120 Euro (Nichtmitglieder). Damit kostet die aktuelle Sitzplatz-Dauerkarte in diesen Kategorien 20 Euro weniger als in der vergangenen Saison.

Kein Preisunterschied bei Tageskarte für Sitz- und Stehplatz

An der Tageskasse des Getränke Hoffmann Stadions wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen Sitz- und Stehplatzkarte. Sie kostet für Mitglieder 8 Euro für Vollzahler und 6 Euro ermäßigt, für Nichtmitglieder 10 bzw. 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre haben kostenlosen Zutritt zum Getränke Hoffmann Stadion.

So wird die Dauerkarte bestellt

Zur verbindlichen Bestellung einer Dauerkarte den entsprechenden Kaufpreis auf folgendes Konto überweisen: SC Spelle-Venhaus - Fußballabteilung (IBAN DE26 2806 9994 0100 4212 06 bei der VB Süd-Emsland eG). Bei Verwendungszweck bitte eintragen: Dauerkarte SC Spelle-Venhaus 2026/27 plus Vorname und Name sowie Telefon- oder Handy-Nummer. Die Art der Dauerkarte ergibt sich aus dem überwiesenen Betrag. Dauerkarteninhaber (Sitzplatz) der Saison 2025/26 erhalten ihre bekannten Sitzplätze. Die fertige Dauerkarte kann anschließend in der Geschäftsstelle zu den bekannten Zeiten abgeholt werden.

Der Dauerkarten-Wunsch kann auch per Mail an dauerkarte@scsv-fussball.de mitgeteilt werden. Tickets für einzelne Spiele gibt es an der Tageskasse.

Dauerkarte 2026/27

Ticket-Kategorie

Mitglied

Nichtmitglied

Stehplatz

90 Euro

130 Euro

Stehplatz ermäßigt (Rentner/Studenten/

Menschen mit Behinderung)

70 Euro

100 Euro

Sitzplatz

110 Euro

150 Euro

Sitzplatz ermäßigt (Rentner/Studenten/

Menschen mit Behinderung

80 Euro

120 Euro

Ehrenamtsdauerkarte

Ehrenamtskarte Sitzplatz (nummeriert)

40 Euro

Ehrenamtskarte Stehplatz

20 Euro

ermäßigt (Schüler/Studenten) mit Nachweis (Bestellung per Mail an

Spielbetrieb@scsv.de mit Name und Adresse)

0 Euro

Tageskarte 2026/27

Ticket-Kategorie

Mitglied

Nichtmitglied

Stehplatz

8 Euro

10 Euro

Stehplatz ermäßigt (Rentner/Studenten/

Menschen mit Behinderung)

6 Euro

8 Euro

Sitzplatz

8 Euro

10 Euro

Sitzplatz ermäßigt (Rentner/Studenten/

Menschen mit Behinderung)

6 Euro

8 Euro