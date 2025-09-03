Nur Currywurst 

Bzw. ich fand den Post eigentlich gut, aber die Kommentare darunter konnte ich nicht verstehen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das zum Thema machen soll oder nicht. Ob der Fußball unpolitisch sein kann/darf/muss.

Vor kurzem war ich etwas irritiert wegen eines Posts in einer Hertha-Gruppe auf Facebook.

Um konkret zu werden: Jemand hatte ein Bild eines Aufklebers gepostet. Das Motiv, ein einfacher Text, der verkündete: „In Berlin kannst du alles sein, außer Nazi.“ Darunter eine Hertha-Fahne.

Aber ich glaube, er kann gar nicht unpolitisch sein, weil er ein Abbild unserer Gesellschaft ist und damit einfach auch eine gewisse Verantwortung trägt. Und im Grunde lebt er diese ja, indem er uns aufzeigt, dass Respekt und sportlich faires Verhalten unabdingbar sind, um erfolgreich Fußball zu spielen.

Es folgte ein Shitstorm, der es in sich hatte. Von verdrehten Tatsachen über Verschwörungstheorien bis hin zu sinnlosen Vergleichen. Es fühlten sich so viele Menschen von diesem Sticker-Bild getriggert, und ich fragte mich: Warum? Es stand ja nicht da, dass man keine rechte Meinung haben kann. Es wurde auch nicht das Verbot einer gesicherten rechtsextremen Partei gefordert. Es wurde zu keinerlei Gewalt aufgerufen oder eine Meinung verboten.

Es wurde sich gegen Nazis ausgesprochen. Jene Rechtsextreme, die unter anderem Herthas Mannschaftsarzt Dr. Horwitz deportiert und ermordet haben.

Warum greift man Menschen an, die sich gegen Nazis in unserem Verein stellen?

Das hat doch nichts mit Patriotismus oder dergleichen zu tun, sondern mit radikalem Faschismus. Gegen Nazis zu sein ist doch nicht links, es ist normal. Zumal wenn man bedenkt, dass heute Kicker aus zehn (!) verschiedenen Nationen für unsere Hertha auf dem Platz standen. Aber das waren keine Polen, Ukrainer, Ghanaer, Türken oder Deutschen. Das waren Herthaner.

Ich weiß, dass diese Einleitung polarisieren wird. Aber ich hoffe, dass es bald wieder möglich sein wird, vernünftig über Politik zu diskutieren. Ohne „Nazi-Keule“ oder „Gutmensch“-Geschrei. Ob man dann beim Fußball diskutiert, bleibt jedem selbst überlassen, und ich gehe jetzt weg von diesem leidigen Thema und begebe mich auf den Weg nach Frohnau:

Ich hatte Lukas am Stadion Hakenfelde rausgelassen und ihm versichert, dass Teutonia immer auf dem Rasen spielen würde. Trotzdem schnappte heute die Nebenplatz-Falle zu, was mich wirklich verärgerte. Das bekam ich aber erst später mit, und ich wähnte meinen Kumpel auf dem Hauptplatz, während ich gen Norden brauste.

Im schönen Frohnau angekommen, fand ich problemlos einen Parkplatz und recht schnell den Eingang zum Sportplatz. Auch hier wurde heute der Kunstrasenplatz bespielt. Allerdings ist das hier der Hauptplatz inklusive kleiner Tribüne. Eigentlich spielt der FCK auf dem Rasen-Nebenplatz … was eine kuriose Sache im Berliner Fußball ist. Aber dieser war gesperrt und es wurde auf dem künstlichen Geläuf gekickt.

Mein erster Weg führte mich ins Vereinsheim, wo eine Cola in den Hals und ein Sticker des FCK ins Portemonnaie wanderten.

Anschließend suchte ich einen Platz, um alles aufzubauen. Dabei fiel mir ein schöner VW-Bus ins Auge. Dieser stand am Rand der Tribüne und unter einem Vordach, das an ihm angebracht war, wurden Vorkehrungen getroffen, um Currywürste zuzubereiten. Ein Mann, dem die Vorbereitungen ebenfalls nicht entgangen waren, fragte, was es denn hier Leckeres geben würde. Die nette ältere Dame, die unter dem Vordach am Werkeln war, antwortete, ohne von ihrem Tun abzulassen: „Wat Leckeres ham wa nich … nur Currywurst.“

Ich beschloss, mir in der Halbzeit trotzdem eine zu holen, machte mich nun aber erst einmal an meine Vorbereitungen. Die bereits anwesenden Anzeigehauptmeister und Teilzeitassi halfen dabei. Wobei der Anzeigehauptmeister eher mit Rat statt mit Tat glänzte. Seit die vierte Null ihn getroffen hat, scheint das Alter Spuren zu hinterlassen. Ich hingegen bewies einmal mehr die Sprunghaftigkeit der Jugend, als ich in eine Kuhle trat und mich elegant abfing.

Die Tribüne hier war voll mit Löchern, die mit Rasen überwachsen sind. Ein echtes Topfschlagen auf einem Minenfeld.

Ohne sich die Knöchel zu brechen, war dann fix alles aufgebaut und die Mannschaften betraten den Rasen.

Die Hertha nahm von Beginn an das Heft in die Hand und ging durch einen wunderschönen Treffer von Kim bereits nach zwei Minuten in Führung. In der Folge verpassten es die Herthaner, hier das Ergebnis hochzuschrauben, und es ging nur mit einem 0:1 in die Kabinen.

Jetzt war es Zeit, die Currywurst zu testen. So schlecht war die gar nicht.

Nur, dass mein Wechselgeld nur aus 10- und 20-Cent-Stücken bestand, machte mir zu schaffen. So ein Gewicht konnte mein Gürtel kaum tragen und meine Hose drohte nun ständig zu rutschen.

Mit einer Hand am Hosenbund und der anderen am Auslöser der Kamera beobachtete ich die zweiten 45 Minuten. Fußballkollege Oli leistete mir dabei Gesellschaft und bescherte mir Zuversicht für den zweiten Durchgang. Immerhin hatte er noch nie eine Niederlage der Ama Zwee live erlebt.

Das schien die Gastgeber aber gar nicht zu interessieren, denn sie trafen sehenswert zum Ausgleich. Kurz danach köpfte Kim uns wieder in Führung, aber die FCK-Kicker erwiesen sich als gnadenlos effektiv. Und während Hertha mehrere Möglichkeiten vergab, um die Partie hier für sich zu entscheiden, netzte Frohnau noch zweimal ein und gewann das Ding hier.

Mit dem Schlusspfiff setzten bei mir diese Kopfschmerzen ein, die immer kommen, wenn ich mich ärgere. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder Fußballfan solche oder ähnliche Symptome kennt. Immer wenn das eigene Team so unnötig mit leeren Händen dasteht. Da reagiert wohl jeder Fan irgendwie drauf.

Diese Kopfschmerzen begleiteten mich bis nach Hause, wo ich meinen Rucksack abwarf, mir schnell was Neutrales anzog und mich wieder ins Auto schwang.

Auf dem Weg zum Treffpunkt mit Lucas schwanden die Kopfschmerzen etwas.

Ich ließ das Spiel vor dem inneren Auge nochmal an mir vorbeilaufen, während ich mit knapp 20 Sachen zu viel über die Stadtautobahn brauste.

Es war kein schlechtes Spiel. Wir waren besser. Wir waren diszipliniert. Es fehlte nur das letzte Quäntchen. Jene 10 % Glück, die man braucht, um ein Spiel zu gewinnen.

Das müssen wir einfach noch erzwingen. Am besten schon nächste Woche im Pokal.

Dann erreichte ich meine angepeilte Zwischenetappe und Lucas sprang auf den Beifahrersitz.

Das Fußballwochenende war ja noch nicht vorbei …