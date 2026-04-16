 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Nur an das nächste Spiel denken, heißt es beim FC 08 Villingen

Beim 1. FC Normannia Gmünd wollen die Nullachter den nächsten Erfolg.

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Villingens Trainer Matthias Uhing (links) nach dem Sieg im Pokal-Halbfinale, rechts Denzlingens Coach Marco Dufner
Villingens Trainer Matthias Uhing (links) nach dem Sieg im Pokal-Halbfinale, rechts Denzlingens Coach Marco Dufner – Foto: Stefan Kech

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen

Nach dem Einzug ins Pokalfinale geht für den FC 08 Villingen am Samstag, 14 Uhr, der Alltag in der Fußball-Oberliga weiter. Beim 1. FC Normannia Gmünd wollen die Nullachter den nächsten Erfolg.

Dieser Sieg tat so richtig gut. Ging runter wie Öl. Nach dem verdienten 3:1-Erfolg am Dienstagabend im Halbfinale gegen den FC Denzlingen feierten Spieler, Trainer, Betreuer und Fans den Einzug ins Endspiel des SBFV-Pokals. Aus sportlicher Sicht wie finanzieller Aussicht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.