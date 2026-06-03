Nur als Trainer Schluss

– Foto: Marcel Eichholz

Bei der SG Sorga/Kathus endet die Saison nicht nur mit einem sportlichen Rückblick, sondern auch mit einer personellen Veränderung im Trainerteam. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, wird Jonas Feldpausch seine Tätigkeit als Trainer beenden. Dem Verein bleibt er allerdings weiterhin erhalten – künftig wieder ausschließlich als Spieler.

„Leider müssen wir uns im gleichen Atemzug vom Jonas als Trainer verabschieden, keine Sorge als Spieler bleibt er uns erhalten“, schrieb die SG in ihrem Rückblick auf das letzte Spiel der ersten Mannschaft. Damit endet für Feldpausch ein Abschnitt an der Seitenlinie, der vereinsintern offenbar hohe Wertschätzung genießt. Gemeinsam mit Martin Stein hatte er die Mannschaft in der zurückliegenden Saison betreut.

Der Verein verband die Nachricht mit einem ausdrücklichen Dank an das Trainerduo. „Unglaublich, was ihr diese Saison geleistet habt“, hieß es in dem Beitrag. Die Worte lassen erkennen, dass Feldpauschs Arbeit nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Spuren hinterlassen hat. Für die SG Sorga/Kathus bedeutet Feldpauschs Rückzug aus dem Traineramt dennoch keinen vollständigen Abschied. Der 34-Jährige bleibt dem Kader als Spieler erhalten und dürfte damit auch künftig eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen. Seine Erfahrung und seine Nähe zum Team könnten auch ohne offiziellen Trainerposten von Bedeutung bleiben.