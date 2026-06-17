– Foto: Joachim Koschler

Im FuPa-Teamcheck ziehen die Sportfreunde Großerlach aus der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall eine gemischte, aber letztlich vielversprechende Bilanz der vergangenen Monate. Trainer Andreas Leins äußert sich über die positive Entwicklung der Mannschaft, notwendige Leistungssteigerungen sowie personelle Veränderungen für das anstehende Spieljahr.

Die vergangene Spielzeit war für die Mannschaft von Beginn an von großen Veränderungen geprägt, was sich auch in den Leistungen der ersten Saisonhälfte widerspiegelte. „In der Vorrunde war alles neu: Trainer, einige Spieler, System usw. So war auch der Verlauf nicht schlecht, aber wir waren zu anfällig für Fehler bei Standards“, sagt Andreas Leins gegenüber FuPa.

Die positive Wende durch das Trainingslager am Gardasee

Mit fortlaufender Dauer der Saison stellten sich jedoch spürbare Fortschritte und emotionale Höhepunkte ein, die das Team sichtlich zusammenschweißten. „In der Rückrunde haben wir wieder drei neue Spieler bekommen und ein Trainingslager am Gardasee absolviert, und man merkte, wie es von Spiel zu Spiel besser wurde. Trotzdem haben wir zu viele unnötige Gegentore bekommen. Das Highlight war der 2:3-Derbysieg gegen Spiegelberg und in der Rückrundentabelle Platz 7“, blickt der Trainer auf die Steigerung zurück.

Das starke Kollektiv als Fundament des Erfolgs

Trotz einzelner Rückschläge hebt der Trainer vor allem den ausgeprägten Teamgeist hervor, der sich im Laufe der Monate gefestigt hat. „Entwickelt hat sich die Mannschaft als Kollektiv, jeder auf seine Art und Weise. Wie im Spiel auch: Nur als Team zusammen sind wir stark. Es wäre nicht richtig, nur einen herauszuheben“, betont Andreas Leins die Geschlossenheit seiner Mannschaft.

Erneuter Feinschliff in der Vorbereitung und ein Event für alle

Die Vorbereitungsphase auf die Saison 2026/2027 soll dazu genutzt werden, das Gefüge noch weiter zu festigen und ein wichtiges Vereinsevent erfolgreich zu absolvieren. „Natürlich gehen wir wieder in ein Trainingslager, das Mannschaft und Staff noch enger zusammenschweißen wird und in dem die neuen Spieler integriert werden“, erklärt der Trainer. Zudem steht eine traditionelle Veranstaltung im Fokus des gesamten Umfelds: „Das 11-Meter-Turnier, wo jeder im Verein aus Großerlach mit am Start ist, um dieses Event zu stemmen.“

Die sportlichen Ziele für die anstehende Spielzeit

Die Vorgaben für die Zukunft sind klar umrissen und zielen primär auf die spielerische Stärke sowie eine konstante Leistung über die volle Distanz ab. „Die Zielsetzung lautet, jeden einzelnen Spieler Schritt für Schritt zu verbessern, uns als ganze Mannschaft weiterzuentwickeln, konsequent über 90 Minuten zu spielen, nicht nur 45 Minuten, unsere Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren und eine stabile, verletzungsfreie Saison zu spielen“, führt Andreas Leins detailliert aus.

Personelle Veränderungen und die Kriterien für Neuzugänge

Auf dem Transfermarkt herrscht bei den Sportfreunden bereits Bewegung, wobei die Planungen für den neuen Kader noch nicht vollständig abgeschlossen sind. „Miquel Schopf, Ziel unbekannt, sowie Matheus Onana zurück zum FC Viktoria Backnang sind die Spieler, die uns verlassen werden“, berichtet der Coach und äußert sich zu den Verstärkungen: „Roberto Niculescu aus Sulzbach/Murr ist der erste Neuzugang. Weitere Gespräche führen wir noch. Es wird definitiv den einen oder anderen neuen Spieler geben, aber er sollte menschlich wie auch spielerisch zu uns passen.“

Die voraussichtlichen Favoriten an der Tabellenspitze

Für den Kampf um die vorderen Plätze in der neuen Spielzeit hat der Trainer bereits eine konkrete Einschätzung und benennt die stärksten Konkurrenten. „Meiner Meinung nach sollten Oberbrüden, Althütte und Kirchberg oben mitspielen“, prognostiziert Andreas Leins sachlich mit Blick auf das Tableau.

Ein stabiles Vereinsumfeld und ein Plädoyer gegen das Zeitspiel

Abseits des sportlichen Geschehens auf dem Rasen zeigt sich der Trainer hochzufrieden mit den Strukturen und den Bedingungen vor Ort. „In Großerlach läuft alles im grünen Bereich, wir sind sehr gut aufgestellt“, bilanziert Andreas Leins erfreut. Gleichzeitig äußert er jedoch deutliche Kritik an einer Unart des Fußballs, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft eingedämmt wird: „Im Großen und Ganzen ist das ewige Zeitspiel auch in den unteren Bereichen sehr nervig, was da so an reiner Spielzeit verloren geht.“