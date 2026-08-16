Nur 750 Zuschauer sehen ersten Regionalliga-Heimsieg des VfB Hilden

Die Wattenscheider mühten sich in der Schlussphase, zumindest noch ein Tor zu erzielen. Die beste Möglichkeit vergab Robert Tochukwu Nnaji nach einem Freistoß von Elias Demirarslan – sein Kopfball strich am rechten Pfosten vorbei.

Toni Molina sprach später von einem erneut „schwierigen Spiel“ gegen den Mitaufsteiger, bei dem sein Team aber auch taktisch immer wieder Lösungen gefunden habe. Der Trainer betonte: „Mit fünf Punkten sind wir mehr als zufrieden – wir hätten uns keinen besseren Start wünschen können.“ Derweil konstatierte SG-Chefcoach Przemyslaw Czapp: „Gewisse Grundtugenden haben nicht gestimmt. Das haben wir heute nicht gut hinbekommen.“