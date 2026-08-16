Nur 750 Zuschauer sehen ersten Regionalliga-Heimsieg des VfB Hilden

Der Zuschauerstrom zur Sportanlage am Bandsbusch hielt sich an diesem Spieltag in Grenzen. Dabei standen im Vorfeld die Chancen des VfB Hilden gut, im zweiten Heimduell in der Regionalliga West den ersten Sieg einzufahren. Eine Prognose, die gleich in der Anfangsphase auf dem Feld untermauert wurde.
Gerade einmal drei Minuten waren absolviert, als Nick Sangl einen Eckball von der rechten Seite in den Wattenscheider Strafraum schlug. Den ersten Hildener Versuch wehrte die SG-Abwehr noch ab, im Nachsetzen schob jedoch Maximilian Wagener den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. Für den Kapitän des VfB der erste Treffer überhaupt in der Regionalliga, entsprechend groß sein Jubel. Vielleicht auch, weil er vor zehn Jahren im Wattenscheider Trikot erstmals in der Regionalliga auflief. Es blieb seinerzeit seine einzige Begegnung für die SG in der Saison 2016/17, denn danach wechselte der damals 21-Jährige in die Oberliga zur SSVg Velbert.
Ein Auftakt nach Maß also vor 750 Zuschauern im Bandsbusch-Stadion, darunter 170 Wattenscheider Fans. Wenig später kamen auch die Gäste das erste Mal gefährlich in den Strafraum des VfB. Nach einem weiten Einwurf auf Joey Gabriel klärte Sangl die Situation (7.).
Kurz danach startete Venhar Ismailji einen Vorstoß über die linke Außenbahn, den Steve Tunga jedoch humorlos stoppte. In der Folge ging es weiter Schlag auf Schlag. Plötzlich hatte Etienne Feese freie Bahn am Wattenscheider Sechszehner. Letztlich kam das Leder zu Ismailji, dessen Schuss landete jedoch in der Abwehrmauer der Gäste (9.).
Danach befand sich die SG im Aufwind. Eine Flanke von der linken Seite entschärfte VfB-Kapitän Wagener per Kopf. Dann flankte Finn Wortmann von rechts auf den langen Pfosten. Isaak Nwachukwu und Illia Poliakov wussten ihre gute Position aber nicht zu nutzen (13.). Eine weitere Hereingabe von Wortmann senkte sich auf den VfB 03-Kasten – mit Mühe beförderte Yannic Lenze den Ball über die Latte (27.). Als Eduard Renke einen Freistoß aus dem Halbfeld vor den Hildener Kasten schlug, klärten hintereinander Armin Deljkovic und Mo Cissé jeweils per Kopf (21.). Nach einem weiteren Renke-Freistoß jagte Nico Buckmaier den Ball übers Tor (32.).
Bis zum Ende der ersten Halbzeit bekamen die Platzherren wieder Oberwasser. Einen Steilpass von Feese erlief Cissé. Der 28-Jährige ließ sich allerdings etwas abdrängen – letztlich landete sein Schuss nur am Außennetz (33.). Nur eine Minute später stürmte Cissé erneut über die linke Seite nach vorne und wollte den Ball auf Ismailji spitzeln, doch SG-Keeper Joshua Mroß ging dazwischen (34.). Es war eine Phase, in der es Hildener Trainer Toni Molina nicht auf seinem Sitz hielt. Erst recht, als Nils Gatzke in der dritten Minute der Nachspielzeit von links den Ball an den rechten Innenpfosten knallte und die Kugel wieder ins Feld zurücksprang.
Schrecksekunde für die Hildener Fans nach dem Wiederanpfiff, als Yannic Lenze riskant gegen Nwachukwu den Ball behauptete (47.). Die erste gute Chance in der zweiten Halbzeit ließ Etienne Feese liegen, als er zunächst Joshua Mroß versetzte, dann aber doch noch am handlungsschnellen Wattenscheider Torhüter scheiterte (58.). Besser machte es der VfB-Torjäger nach einer Vorlage von Ismailji und erhöhte unbedrängt mit einem Kopfball aus kurzer Distanz auf 2:0 (64.).
Die Wattenscheider mühten sich in der Schlussphase, zumindest noch ein Tor zu erzielen. Die beste Möglichkeit vergab Robert Tochukwu Nnaji nach einem Freistoß von Elias Demirarslan – sein Kopfball strich am rechten Pfosten vorbei.
Toni Molina sprach später von einem erneut „schwierigen Spiel“ gegen den Mitaufsteiger, bei dem sein Team aber auch taktisch immer wieder Lösungen gefunden habe. Der Trainer betonte: „Mit fünf Punkten sind wir mehr als zufrieden – wir hätten uns keinen besseren Start wünschen können.“ Derweil konstatierte SG-Chefcoach Przemyslaw Czapp: „Gewisse Grundtugenden haben nicht gestimmt. Das haben wir heute nicht gut hinbekommen.“