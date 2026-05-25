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Ligabericht
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Nur 44 Stunden Pause machen sich beim SSC Burg bemerkbar
Teaser VL MITTE: +++ Nach dem Pokalsieg ist beim SSC Burg im Duell mit Fußball-Verbandsliga-Primus Rot-Weiß Hadamar nicht mehr genug Benzin im Tank - wobei die Taktik von Coach Hardt lange aufgeht +++
HERBORN-BURG. Nach dem 2:1-Finalsieg im Dillenburger Kreispokal vergangenen Donnerstag gegen den TSV Bicken hat sich die gerade mal 44-stündige Regenerationszeit für Fußball-Verbandsligist SSC „Juno“ Burg als zu kurz erwiesen. Im Kräftemessen mit dem neuen Tabellenführer Rot-Weiß Hadamar unterlag der SSC im Heimspiel glatt mit 0:5 (0:1).