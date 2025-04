Nur 1:1-Remis gegen Gifhorn für die U17 des JFV A/O/B/H/H

Die U17 des JFV A/O/B/H/Heeslingen musste sich mit einem 1:1-Remis gegen Gifhorn begnügen. Das Tor für die Gastgeber erzielte Noah Behnken. Das nächste Punktspiel bestreitet der Niedersachsen-Ligist am 27. April gegen Osnabrück II.

Die letzte Minute der Partie lief. Die Gäste aus Gifhorn hatten nochmals einen Eckball und dann geschah das, was aus Sicht der Gastgeber nicht mehr hätte passieren dürfen. Der stark spielende Lenn Dallmann versuchte den Ball vor seinem Gegenspieler zu klären. Beide erwischten das Leder per Kopf und das Spielgerät trudelte zum späten 1:1-Ausgleich ins Netz.

Resultat trotz des ärgerlichen Zeitpunktes in Ordnung

"Das späte Gegentor war natürlich ärgerlich", so JFV-Coach Matthias Stemmann zur ZEVENER ZEITUNG. "Man muss aber auch sagen: Gifhorn war ein starker Gegner. Das Ergebnis geht so in Ordnung."