Nur 1:1 - MSV kann Überlegenheit im Derby nicht nutzen

Derby-Fieber an der Wedau! Vor ausverkauftem Haus empfing der MSV Duisburg den Reviernachbarn Rot-Weiss Essen. Beide Seiten hatten innerhalb von wenigen Stunden alle verfügbaren Tickets für die Partie aufgekauft und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Auf dem Feld entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, das zunächst leistungsgerecht mit 1:1 in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel bestimmte der MSV über weite Strecken das Geschehen, konnte aber keinen weiteren Torerfolg erzwingen.

Auf dem Feld begannen beide Seiten gleich schwungvoll und mit viel Tempo. Eine erste Offensivaktion konnten die Zebras verbuchen, als Florian Krüger steil geschickt wurde. Essens José-Enrique Rios Alonso nahm die Verfolgung auf und stoppte den Duisburger Angreifer kurz vor dem Strafraum (5.). Krüger war es auch, der nach hoher Flanke die erste Halbchance für sich verbuchen konnte. Gefahr kam aber nicht auf, da ihm das Spielgerät über den Scheitel rutschte (11.). Auch der RWE sollte kurz darauf zum Torabschluss kommen. Ahmet Arslan schoss einen Freistoß aus rund 20 Metern aber direkt in die Arme von MSV-Keeper Max Braune. Auf der Gegenseite stand dann wieder Krüger im Mittelpunkt. Essen war leichtfertig im Spielaufbau, der Ball kam aber zu überraschend zu dem Duisburger, der aber trotzdem eine Ecke herausholen konnte (16.).

Ein Einwurf von Joshua Bitter auf Conor Noß leitete schließlich den Duisburger Führungstreffer ein. Noß spielte gleich weiter zum hinterlaufenden Bitter, der von der Grundlinie halbhoch auf den ersten Pfosten spielte. Da stand Krüger genau richtig und drückte das Spielgerät über die Linie (23.). Der Jubel war noch nicht richtig verklungen, da traf auch der Gast aus Essen. Braune patzte böse und spielte Ramien Safi den Ball genau in die Füße. Der blieb eiskalt und glich aus spitzem Winkel aus (25.). In der Folge prägten viele Zweikämpfe im Mittelfeld das Spielgeschehen. Da die ganz großen Offensivaktionen so ausblieben, versuchte es Torben Müsel einfach mal aus der zweiten Reihe. Aus gut 30 Metern brachte der die Latte zum Beben (29.). Bis zur Pause passierte dann nichts weiter Erwähnenswerte.