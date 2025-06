Nur 1:1 gegen Eching – das Nandlstädter Fußballwunder blieb aus

TSV Nandlstadt – TSV Eching 1:1 (0:1). Es wäre schon ein kleines Fußballwunder nötig gewesen, hätten die Hallertauer Kicker die Lengdorfer noch überholen und damit die Saisonverlängerung umgehen können. Ein eigener Sieg wäre dafür unbedingt nötig gewesen. Doch gegen die Gäste des TSV Eching reichte es am Samstag ohnehin nur zu einem Remis. Nun muss Nandlstadt in die Relegation. Dort geht es gegen den Kreisklassen-Zweiten SV Marzling (Freitag, 19 Uhr), das Spiel steigt im Stadion des FC Moosburg.

Nandlstadt – Am Ende waren alle Rechenspiele hinfällig. Der TSV Nandlstadt kam gegen den TSV Eching nicht über ein 1:1 hinaus und muss folglich in die Abstiegsrelegation. Im Rennen um den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga wäre der FCA Unterbruck angesichts der 1:6-Pleite in Lengdorf aber sowieso keine große Hilfe gewesen.

Vor allem im ersten Durchgang zeigten die Gastgeber keine gute Leistung. Die Buchberger-Elf fand nicht wirklich in die Partie. Eching dagegen, das seit einer Woche als fixer Absteiger feststeht, präsentierte sich ordentlich und ging quasi mit dem Halbzeitpfiff in Führung: Nach einem Chipball hinter die Kette war Roland Fantisch auf und davon und traf alleine vor Nandlstadts Keeper Lukas Schütt zur Führung (45.).

Damit hingen die Trauben richtig hoch. Um zumindest die Mini-Chance auf den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga zu wahren, musste ein Sieg her. Und die Nandlstädter wurden nun merklich besser und erzielten den Ausgleich, der zudem schön herausgespielt war: Nach einem Steckpass durch die Echinger Viererkette war Lukas Rieder in eine aussichtsreiche Position gekommen – und er behielt gegen Tormann Julian Botschafter die Nerven (60.). Jetzt rannte Nandlstadt an, kannte aber auch das Ergebnis in Lengdorf. Und so war irgendwann klar, dass es in die Relegation geht. „In der zweiten Halbzeit wurden wir besser, aber es hat nicht ganz gereicht“, musste Nandlstadts Abteilungsleiter Sebastian Löffler zugeben. Echings Vereinschef Manfred Oster sah „unter dem Strich ein gerechtes 1:1“.

FC Lengdorf – FCA Unterbruck 6:1 (2:1). Natürlich waren die Fußballer des FCA Unterbruck bemüht, den Nandlstädtern zu helfen, die Abstiegsrelegation zu vermeiden. Jedoch: Es war schon ein ziemliches Debakel, das schlussendlich am Samstagnachmittag in Lengdorf heraussprang. Ein halbes Dutzend Treffer fingen sich die Gäste ein. „Die Niederlage war verdient“, konstatierte FCA-Spartenchef Christian Stanglmeir hinterher. „Leider konnten wir auch heute die Probleme der Rückrunde nicht abstellen.“

Dabei sah es zunächst so aus, als könnten die Brucker die Lengdorfer, die noch einen Zähler für den Klassenerhalt benötigten, immerhin ärgern. Simon Nußrainer hatte die Hausherren zwar zunächst in Führung gebracht (7.), dann jedoch egalisierte der FCA noch vor dem Seitenwechsel: Roland Lintner, der fein freigespielt worden war, netzte eiskalt ein (45.+4) und ließ die Nandlstädter damit kurzzeitig hoffen. Doch noch vor der Pause war das 1:1 schon wieder dahin: Nach einer Ecke sah Torwart Michael Zachskorn nicht wirklich gut aus – und so machte Bernhard Heilmeier das 2:1 für den FC Lengdorf (45.+8).

In Hälfte zwei wurde es dann eindeutig. Unterbruck kassierte eine auch in dieser Höhe verdiente Schlappe. Erst stellte Maximilian Mayer per Doppelpack (53./77.) auf 4:1, ehe Georg Reiter (80.) sowie Martin Lechner (85.) für den 6:1-Endstand sorgten und die letzten Nandlstädter Hoffnungen zunichte machten. Der FCA war nicht in der Lage, Schützenhilfe zu leisten.