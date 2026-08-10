Nur 100 Zuschauer verfolgen die historische Premiere des Büdericher SV

Nach einer guten halben Stunde wurde der Druck dann jedoch zu groß. Nach einer Flanke von links bekam Lukas Vengels den Ball im Strafraum an die Hand, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Peer Winkens trat an und verwandelte den Strafstoß flach unten rechts zur Führung (34.). Louis Pomrehn im BSV-Tor, der im weiteren Spielverlauf noch zahlreiche Großchancen vereitelte, war machtlos.

„Man hat gesehen, dass sie in der Vorbereitung schon weiter sind. Sie sind sehr ballsicher, spielen mit wenigen Kontakten und sehr strukturiert“, erkannte BSV-Trainer Frank Griesdorn die Qualität des Gegners an. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause konnte er dennoch leben: „Darauf können wir stolz sein.“

Auf dem Weg nach vorne gelang es dem A-Ligisten allerdings nur selten, Torgefahr auszustrahlen. Sascha Ströter sorgte im ersten Durchgang für die einzigen beiden Abschlüsse, die allerdings zu unpräzise waren.

Nach der Pause bricht Büderich ein – Nettetal dreht auf

Nach Wiederanpfiff machte sich der Klassenunterschied schließlich immer deutlicher bemerkbar. Büderich hielt die Partie noch rund zehn Minuten offen, dann brachen zunehmend die Dämme. Winkens erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, nur eine Minute später legte Niklas Götte das dritte Tor nach.

„Am Ende hatten wir nicht genügend Körner“, erklärte Griesdorn. Nettetal nutzte die größer werdenden Räume konsequent aus. Leo Stegner (62./65.) traf doppelt, Winkens (70.) komplettierte seinen Dreierpack und Phillip Spickenbaum (68./72./86.) sorgte mit ebenfalls drei Treffern für den 9:0-Endstand.

Griesdorn zieht Lehren: „Wir müssen noch etwas tun"

Für die Büdericher war die historische Pokalpremiere dagegen vor allem eine wertvolle Standortbestimmung. „Ich bin froh, dass wir noch ein paar Wochen Vorbereitung haben. Wir haben gesehen, dass wir noch etwas tun müssen.“

Überrascht zeigte sich Griesdorn dagegen nicht von der überschaubaren Kulisse. „Ich habe schon damit gerechnet, dass nicht so viele kommen. Die Unterstützung beim Kreispokal-Endspiel war dafür überragend“, erinnerte der Trainer an die deutlich größere Resonanz beim Saisonhöhepunkt.

Wichtiges Kunstrasenprojekt beim Büdericher SV schreitet voran

Während die Mannschaft auf dem bisherigen Rasenplatz noch mitten in der Vorbereitung steckt, schreitet wenige Meter weiter ein für die Zukunft des Vereins wichtiges Projekt voran. Die Asche ist längst Geschichte. Der neue Kunstrasenplatz nimmt dafür immer mehr Formen an. Er soll schon im Herbst fertig sein.

Der Belag und die Beleuchtung fehlen noch. Seit dem Frühjahr wird an der neuen Spielfläche gearbeitet. Innerhalb weniger Monate ist dabei bereits ein Großteil der Arbeiten erledigt worden.