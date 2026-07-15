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Nur 0:2 zur Pause: 1. FC Zeitz hält gegen Erzgebirge Aue lange mit
Landesliga Süd +++ Am Ende unterliegt die Elf von Maik Kunze dem Drittliga-Absteiger mit 0:6
Es war ein sehr respektabler Auftritt des 1. FC Zeitz: Im Highlight-Testspiel gegen den Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue hielt der Landesligist aus Sachsen-Anhalt am Mittwochabend lange Zeit gut mit. Zur Pause führte der große Favorit vor knapp 500 Zuschauern sogar nur mit 2:0.