»Nun wird's sehr, sehr schwer«: Ist Groß'lohe bereits abgestiegen?

Alptraum Bayernliga? Das Bild zur Situation des SC Großschwarzenlohe. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

War's das schon für den SC Großschwarzenlohe? Bei noch acht auszutragenden Partien hat der Aufsteiger acht Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze. Zur Orientierung und Einordnung: Die Mittelfranken haben bis dato insgesamt erst 15 Zähler sammeln können. "Nach dem Sieg von Würzburg am vergangenen Wochenende wird's nun sehr, sehr schwer", gibt selbst Trainer Florian Bauer zu. "Aber: In Großschwarzenlohe wird auch bei einem Abstieg keine Welt untergehen..."

Uns ans Aufgeben denkt beim Schlusslicht sowieso noch lange niemand. Allen voran, weil das Team nach Angaben seines scheidenden Übungsleiter alles gibt. "Moral, Einstellung & Co. sind unverhandelbare Dinge. Und diese sind bei uns perfekt ausgeprägt", betont der 38-Jährige. "Und auch die Qualität ist da. Wäre das nicht der Fall, hätten wir nicht so viele Spiele ausgeglichen gestalten können. Es fehlt das Quentchen - an Glück und vor allem Erfahrung." Der 26. Spieltag ist das nächste Finale für den SCG. Es geht gegen Mitaufsteiger Stadeln, "der nun auch im Abstiegssumpf angekommen ist", wie es Bauer gewohnt unvergleichlich formuliert. Ähnlich unmissverständlich ist seine Marschroute: "Es geht nur um einen Sieg. Nicht nur um die drei Punkte, sondern auch um das damit einhergehende gute Gefühl."

Spielfrei: FC Eintracht Bamberg Freitag

Personal: Jeffrey Stielke fällt aus, Aristotelis Dimitriadis hat seine Sperre abgesessen. Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Uns erwartet ein aggressiver Gegner mit einem erfahrenen Trainer, der seine Mannschaft top einstellen wird. Die vergangenen Spiele gegen den ATSV waren immer recht hitzig, weshalb es gilt, kühlen Kopf zu bewahren." Personal: Tom Ackermann, Massimo Agostinelli (beide Reha), Noel Lakatos (Aufbau), Gedeon Ambrosio (Muskelverletzung) und Iwinusa Uhus (Kreuzbandriss) müssen zuschauen.

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham FC Coburg FC Coburg 19:00 live PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Coburg werden wir nicht unterschätzen. Trotz einiger schmerzhafter Ausfälle wollen wir unseren Mann stehen. Wir müssen zusammenrücken und die Widrigkeiten entschlossen annehmen." Personal: Andre Adkins und Niko Becker sind verletzt. Christoph Lindner (seit Wochenbeginn krank), Marco Pfab und Konstantin Landstorfer (beide muskuläre Probleme) drohen auszufallen. Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Der vergangene Spieltag - ein gebrauchter Tag. Wir haben es versäumt, einen großen Schritt zu machen. Mund abputzen - und weiter geht es nach Cham. Dort sind wir krasser Außenseiter. Wir wollen defensiv ordentlich stehen und immer wieder Nadelstiche setzen." Personal: Fabian Carl und Luac Oikonomides müssen eine Sperre absitzen, Maximilian Kling ist verletzt und der Einsatz von Leonhard Späth fraglich.

Nach der Eltersdorf-Niederlage ist Neumarkt wieder mittendrin im Titelrennen. – Foto: Wolfgang Zink

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Zum Gegner muss man nicht viel sagen. Gegen den Tabellenführer und Meisterschaftsfavorit sind die Vorzeichen klar. Irgendwelche Floskeln oder Bezeichnungen wie Bonusspiel wird es von mir aber nicht geben. Wir haben ein Heimspiel und das wollen wir erfolgreich gestalten." Personal: Nikolas Hofmann (Rotsperre) und Lukas Beszczynski (Fersenprellung) sind neu auf der Ausfallliste. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): „Der Auftritt gegen Gebenbach war natürlich eine riesige Enttäuschung. Wir haben top angefangen und dann extrem nachgelassen. Vielleicht hat man uns das Spiel gegen Cham noch angemerkt, aber das darf natürlich keine Ausrede sein. So etwas musst du aufarbeiten, aber auch schnell abhaken. Es ist wichtig, dass wir nach dieser Niederlage sofort wieder in ein positives Fahrwasser kommen. Auf dem Kunstrasen in Neudrossenfeld wird es definitiv wieder ein hartes Stück Arbeit." Personal: Die zuletzt intensiven Wochen haben Spuren hinterlassen: Es gibt einige Fragezeichen. Sicher nicht mit dabei ist weiterhin Valantis Floros, der immer noch mit Knieproblemen zu kämpfen hat und auch erneut Tom Feulner, der sich im Spiel gegen Gebenbach verletzt hat. Samstag

Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II ASV Neumarkt ASV Neumarkt 16:00 live PUSH

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Der ASV Neumarkt spielt eine sehr gute Saison. Ich bin jedoch mit unserem Auftreten im Frühjahr sehr zufrieden: Wir spielen mit viel Dynamik, hoher Intensität und Spielfreude. Unser Ziel gegen Neumarkt ist es, uns in diesen Bereichen weiter zu verbessern, unsere Grenzen zu verschieben und das Spiel zu gewinnen." Personal: Fabian Ziegler (muskuläre Probleme) und Noa Rettich (Fußschmerzen) fehlen. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Regensburg ist trotz der Niederlage gegen Weiden zuletzt hervorragend aus der Winterpause gekommen - vor allem der deutliche Sieg gegen Ingolstadt II ist in Erinnerung geblieben. Nicht nur deshalb sind wir voll fokussiert: In der Bayernliga kann jeder jeden schlagen. Kommen wir nicht an unsere Leistungsgrenze, haben wir keine Chance. Aber auch wir sind gut ins Jahr gekommen, haben Selbstvertrauen und wollen die drei Punkte einfahren." Personal: Maximilian Dobra hat sich an der Schulter verletzt, sein Einsatz ist fraglich. Bis auf Fabian Pözl (langzeitverletzt) sind darüber hinaus alle Mann an Bord.

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Gegen Bamberg haben die Jungs bis zum Ende alles gegeben. Ein Spiel muss zur Herzensangelegenheit werden - und das war dieses Mal der Fall. Leider haben wir jedoch nichts mitgenommen, weshalb nun neun Endspiele für uns anstehen. Auch wenn es nicht einfach ist, aber wir müssen weiter mit Spaß die Sache angehen. Keiner muss Angst haben! Wir sind es nach den erfolgreichen Jahren in der Landesliga gewohnt, zu gewinnen. Nun mussten wir uns aber umstellen. Dass diese Phase in der starken Bayernliga kommen wird, war uns allerdings allen klar." Personal: Daniel Roth, Dominik Hahn und Max Hering stehen auf der Kippe. Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Hinter uns liegt ein sehr spezielles Wochenende. So ein Spiel habe ich noch nie erlebt. In einfacher Überzahl haben wir den Ausgleich kassiert, in doppelter das Endergebnis. Krass! Am Ende passiert uns das einfach zu oft, weshalb wir zurecht da ganz unten stehen. Das tut total weh, weil wir uns wieder einmal selber im Weg gestanden sind." Personal: Tim Koszorus fällt mit einem Muskelfaserriss aus.

Die Hofer Bayern wollen endlich erfolgreich sein im neuen Jahr. – Foto: Johannes Traub

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 14:00 live PUSH

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Nach dem verdienten 2:1-Sieg in Coburg gehen wir mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen Fortuna Regensburg. Gerade Zuhause wollen wir unbedingt einen Dreier einfahren, um in der Mission Klassenerhalt weiter voranzukommen. Mit unseren Fans im Rücken soll es die nächsten drei Punkte geben." Personal: Neben den Langzeitverletzten Niklas Staudt und Noa Zuljevic fallen Luca Forster (Bänderverletzung) sowie Samuel Röthlein (Hüftproblemen) aus. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Ein sehr wichtiges Spiel für uns in Würzburg. Es wird definitiv Zeit für die ersten drei Punkte nach dem Winter. Hierfür werden wir 90 Minuten vollen Fokus benötigen." Personal: Es bleibt bei den bekannten Langzeitausfällen.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 15:00 live PUSH

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Das Heimspiel gegen die SpVgg Weiden ist richtungsweisend. Mit nur einem Zähler aus den bisherigen vier Spielen nach der Winterpause können wir nicht zufrieden sein. Wir sind alle fest gewillt, den Bock umzustoßen und den ersten Dreier einzufahren, der mit Blick auf die Tabelle sehr wichtig wäre. Wie schnell es in dieser ausgeglichenen Liga mit ein zwei Siegen gehen kann, haben gerade unsere Gäste aus Weiden in den vergangenen Wochen bewiesen." Personal: Spielführer Kaan Gezer und Johann Saalfrank sind angeschlagen aus dem Spiel in Ingolstadt rausgegangen. Bei beiden sollte es für's Wochenende aber reichen. Daniel Pavolv (Kreuzbandriss) fällt weiterhin aus. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Wir haben nach der Winterpause eine sehr gute Entwicklung genommen, stehen defensiv stabil und haben in den vergangenen drei Spielen kein Gegentor zugelassen. Gleichzeitig haben wir mit zehn Treffern auch offensiv gezeigt, dass wir wissen, wo das Tor steht. Uns ist aber bewusst, dass uns bei den Hofer Bayern ein sehr kampfbetontes Spiel gegen einen direkten Konkurrenten erwartet. Gerade mit Blick auf die Tabellensituation hat die Partie große Bedeutung. Wir wollen unsere Serie bestätigen und den nächsten Schritt machen.“ Personal: Verletzt sind weiterhin Christoph Sibler (Hand-Op) und Stefan Pühler (Reaktion im Knie). Michael Lummer ist von seiner sechswöchigen Afrika-Reise zurück. Sonntag

Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach TSV Kornburg TSV Kornburg 16:00 live PUSH