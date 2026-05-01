Nun winkt dem TSV Landsberg sogar der Titel

Daniel Baltzer rettete dem TSV Landsberg den 2:1-Sieg beim TuS Geretsried. – Foto: Thomas Ernstberger

Wann der TSV Landsberg endgültig die Aufstiegsfeier starten kann, ist noch offen. Es müsste allerdings schon ein sportliches Wunder passieren, damit es für die Lechstädter nicht klappt. Das hängt einzig und allein an den Profis von 1860 München, die in der 3. Liga alle restlichen Spiele deutlich gewinnen müssten – und gleichzeitig Rot-Weißen Essen, der MSV Duisburg, Hansa Rostock, der SC Verl und Alemannia Aachen entweder gar keine oder kaum noch Punkte holen dürften. Und selbst wenn all dies passieren würde, müssten sich die Löwen zudem noch in der Aufstiegsrelegation gegen den Zweitliga-16. Durchsetzen. Nur dann durfte die Löwen-Zweite aufsteigen. Nach dem eigenen Patzer beim 0:1 gegen den FC Sturm Hauzenberg haben die Junglöwen ihren Vorsprung aufgebraucht, der TSV Landsberg durch den 2:1-Sieg beim TuS Geretsried mit dem Spitzenreiter gleichziehen. Alle anderen aufstiegsberechtigten Konkurrenten können den TSV Landsberg ohnehin schon seit einer knappen Woche nicht mehr einholen.