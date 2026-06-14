Nun sind es 14 Neue: Walldorf schließt Kaderplanungen ab

Beim SV Rot-Weiß Walldorf wird künftig ein auf vielen Positionen verändertes Team auflaufen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

WALLDORF. Der SV Rot-Weiß Walldorf hat Bilal Zerouali und Abdelwahed Boujerad als „höchstwahrscheinlich letzte Neuzugänge“ verpflichtet, so der Sportliche Leiter des Hessenligisten, Bastian Eisert. Die beiden Mittelfeldspieler kommen vom Verbandsligisten SG Bornheim/Grün-Weiß. Der seitherige Bornheimer Coach Taner Yalcin, der künftig mit Sascha Volk ein Trainerduo bei den Rot-Weißen bildet, habe die beiden Spieler nicht aktiv abgeworben, wie Eisert betont. Vielmehr hätten Zerouali und Boujerad der SG schon im Frühjahr signalisiert, dass sie in der Hessenliga spielen möchten. Der Sportliche Leiter der SG, Daniel Lieberich, „war da sehr kooperativ und hat uns den Ball zugespielt, mit den Jungs in Kontakt zu treten“. Dass es die Bornheimer mit einer Serie von neun Siegen und einem Unentschieden noch in die Relegationsrunde um den Hessenliga-Aufstieg bringen würden, damit überraschten sie sich selbst. Wie berichtet, scheiterten sie im Finale unglücklich am Hessenligisten CSC Kassel.

Der 25 Jahre alte Zerouali, der aus der Jugend der TS Ober-Roden stammt, hat in 138 Verbandsligaspielen (auch für die Sportfreunde Frankfurt und SKV Rot-Weiß Darmstadt) und zuletzt drei Relegationspartien insgesamt 19 Tore geschossen. In den ersten Spielen der neuen Hessenligasaison müssen die Walldorfer aber auf den Außenstürmer verzichten, da er sich im Relegationsfinale die Rote Karte eingehandelt hat. Boujerad (19 Jahre) hat es in der vergangenen Saison, seiner ersten im Aktivenbereich, gleich zum Stammspieler im Bornheimer Verbandsligateam gebracht.

Von der U19 des FSV Frankfurt kommt der 18 Jahre alte Tim Wanner. Ein zentraler Mittelfeldspieler, für den sich die Rot-Weißen insbesondere wegen seiner Stärken im Umschaltspiel entschieden haben, wie Eisert erklärt: „Mit seiner guten Technik, seinem sauberen Passspiel und seinem Spielverständnis sorgt er für Struktur im Spiel nach vorne“.

Zerouali, Boujerad und Wanner sind die RWW-Neuzugänge zwölf bis vierzehn

Mit Pau Babot und Lucas Scholze hat der SV Rot-Weiß auch zwei weitere Abgänge. Damit hat sich die Zahl der Fußballer, die den Hessenligisten verlassen, auf 13 erhöht. Der andorranische Nationalspieler Babot spielt künftig für den FC Bayern Alzenau. Beim Regionalliga-Absteiger und Walldorfer Ligakonkurrenten ist der 22 Jahre alte Frankfurter in diesen Tagen vorgestellt worden. Nach Walldorf kam der vielseitige Defensivspieler im Sommer 2025 vom Hanauer SC.

Der Vertrag von Scholze wäre eigentlich noch bis 30. Juni 2027 gelaufen. Die Vereinbarung habe man „in beidseitigen Einvernehmen“ aufgelöst, so Eisert: „Lucas sucht einen neuen Verein mit mehr Perspektive auf Spielzeit.“ Der Außenverteidiger brachte es, seit er vor der Saison von der U19 des SV Wehen Wiesbaden gewechselt war, auf 13 Hessenliga-Einsätze und 14 Spiele in der U23 (Verbandsliga).

Apropos: Als neuen Co-Trainer der U23 hat der SV Rot-Weiß den Rückkehrer Ahmet Demir bekanntgegeben. Der B-Lizenz-Inhaber war als Spieler bereits in der U17-Hessenliga für die Walldorfer aktiv. Wie Michael Rebner aus dem Abteilungsvorstand der RWW-Fußballer berichtet, hat Demir seine ersten Trainererfahrungen in der Nachwuchsarbeit und im Aktivenbereich bei Bayern Alzenau und beim OSC Rosenhöhe gesammelt. Der 26 Jahre alte Lehrer komplettiert nun das U23-Trainerteam um Thomas Kaltsounis.