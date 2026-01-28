 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Nun sind alle Spiele des 20. Spieltags in der Regionalliga abgesagt

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 20. Spieltags.

Am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost sollte erstmals nach der Winterpause wieder der Ball rollen. Nun ist auch die Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der VSG Altglienicke abgesagt. Nachdem heute zuvor das Spiel von Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig beim ZFC Meuselwitz abgesagt wurde und gestern bereits die anderen sieben Begegnungen abgesagt wurden, geht am Wochenende am 20. Spieltag nichts.

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
Abgesagt

Das Spiel wurde auch abgesagt. Der ZFC Meuselwitz teilt dazu über Facebook mit: "Das Regionalligaspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig am Samstag, 31.01.2026, wurde aufgrund der witterungsbedingten Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt."

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
Abgesagt

Ebenfalls heute abgesagt wurde das Spiel. Der FC Carl Zeiss Jena schreibt dazu auf Facebook: "Platz in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld nicht bespielbar. Sowohl das für Freitagabend (30.01.) geplante Spiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern München als auch die Regionalligabegegnung unseres FC Carl Zeiss Jena gegen die VSG Altglienicke am Sonntag (01.02.) müssen witterungsbedingt ausfallen!"

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Abgesagt

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
Abgesagt

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
Abgesagt

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
Abgesagt

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Abgesagt

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Abgesagt

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
Abgesagt

