Nun sind alle Spiele des 20. Spieltags in der Regionalliga abgesagt

Am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost sollte erstmals nach der Winterpause wieder der Ball rollen. Nun ist auch die Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der VSG Altglienicke abgesagt. Nachdem heute zuvor das Spiel von Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig beim ZFC Meuselwitz abgesagt wurde und gestern bereits die anderen sieben Begegnungen abgesagt wurden, geht am Wochenende am 20. Spieltag nichts.
Das Spiel wurde auch abgesagt. Der ZFC Meuselwitz teilt dazu über Facebook mit: "Das Regionalligaspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig am Samstag, 31.01.2026, wurde aufgrund der witterungsbedingten Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt."
Ebenfalls heute abgesagt wurde das Spiel. Der FC Carl Zeiss Jena schreibt dazu auf Facebook: "Platz in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld nicht bespielbar. Sowohl das für Freitagabend (30.01.) geplante Spiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern München als auch die Regionalligabegegnung unseres FC Carl Zeiss Jena gegen die VSG Altglienicke am Sonntag (01.02.) müssen witterungsbedingt ausfallen!"
