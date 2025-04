Nun ist es offiziell: Ex-YB-Sportchef ist Präsident von Drittliga-Klub

Trainerwechsel bei abstiegsgefährdeten Drittliga-Klub +++ Drittligist entscheidet sich für Trainerwechsel +++ FC Freienbach weiter mit Flühmann

FC Affoltern am Albis: Jevremovics Vertrag wird nicht verlängert. Beim FC Affoltern am Albis geht eine Ära zu Ende. Die Vereinsleitung des Drittliga-Vereins hat sich entschieden den Vertrag mit Boris Jevremovic nach insgesamt sechs Amtsjahren nicht mehr zu verlängern. Man wolle dem Team neue Impulse und Reizpunkte geben, lässt sich Wale Aegerter, Leiter Sport beim FCA, in einer Mitteilung dazu zitieren. Die Säuliämtler klassierten sich unter der Regie von Jevremovic stets im vorderen Tabellendrittel. Die besten Klassierungen wurden im 2020 und 2022 geschafft. Beide Male reichte es zu Platz 2. Zweiter sind die Affoltemer auch in der laufenden Saison in der Gruppe 2. Der Rückstand auf Leader Wollishofen ist aber bereits beträchtlich. Der FCA schaffte es zudem zweimal aufgrund des fairen Auftretens in die erste Hauptrunde des Schweizer Cups. Dies jeweils weil die FVRZ-Fairplay-Trophy gewonnen wurde. Die Affoltemer trafen so im Cup 2022 auf den FC Sarmenstorf und 2023 auf den FC Baden. "Mein gewachsenes FCA-Herz blutet und selbstverständlich bin ich enttäuscht. Ich hätte mir durchaus eine längere Zusammenarbeit vorstellen können, da wir in den letzten Jahren mit unserem Team mehrere Meilensteine legen und die jungen Eigengewächse erfolgreich weiterentwickeln konnten", sagte Trainer Jevremovic zum nahenden Abschied. Wer die Nachfolge des 40-Jährigen antritt ist noch nicht klar. Der Verein will zur gegebener Zeit informieren. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Freienbach (@fcfreienbach)