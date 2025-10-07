Nun ist es amtlich: Beeck testet am Mittwoch bei Borussias U23

Das amtliche Fußballportal fussball.de hatte es schon einige Tage lang ausgewiesen: Am Mittwoch, Anstoß 19 Uhr, trägt Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck auf Fohlenplatz 10 am Borussia-Park ein Testspiel gegen Regionalligist Borussia Mönchengladbach U23 aus. Doch ganz sicher war die Austragung bis Montagnachmittag noch nicht. „Unser Schwerpunkt muss diese Woche ganz klar auf den drei Trainingseinheiten liegen. Von daher werde ich mich im Laufe des Montags entscheiden, ob wir dieses Spiel wirklich austragen“, hatte nach dem 0:2 beim SV Hohkeppel Beecks neuer Coach Albert Deuker auf Nachfrage dazu erklärt.

Denn es sei keineswegs so, dass Beeck das Spiel initiiert habe, um ihm so eine zusätzliche Gelegenheit zu geben, seine Mannschaft weiter kennenzulernen, führte Deuker dazu weiter aus. „Richtig ist, dass die Anfrage aus Gladbach kam.“ Am späten Montagnachmittag erklärte dann aber auch Deuker: „Ja, wir spielen.“

In der jüngeren Vergangenheit hat Beeck schon einige Male gegen Borussias U23 auf dem Fohlenplatz 10 getestet – das letzte Mal im Februar dieses Jahres. Damals trafen die Kleeblätter auf eine kombinierte U23/U19 der Borussia und siegten 2:1. Auf Vorarbeit des starken Luca Bini traf Marc Kleefisch zum 1:0 (11.) und war danach auch der Wegbereiter des 2:0 durch Paul Gelber (20.). Für die Fohlenelf traf nur Kushtrim Asallari (81.).