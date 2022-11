Nun ein Sieg gegen den Winterblues Promotion League: FCZ U21- Brühl

Am Samstag spielt der SC Brühl im zweitletzten Spiel vor der Winterpause gegen die U21 des FC Zürich. Ein Sieg wäre jetzt wichtig, grad auch für die Psyche.

Mittlerweile sind es zehn Spiele, seit der SC Brühl das letzte Mal gewinnen konnte. Das war das 1:0 am 10. September zuhause gegen den FC Biel-Bienne. Seither sind vier Punkte aufs Konto gekommen, und Brühl hat nur dank einer Parforceleistung zu Beginn der Saison noch einen gewissen Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Da kommen nun die zwei letzten Spiele vor der Winterpause wie gerufen für eine Verbesserung dieser Bilanz.

Jetzt fährt der SCB zweimal nach Zürich, diesen Samstag zum Drittletzten der Tabelle, das ist der FC Zürich. In einer Woche gehts zum Letzten, das ist YF Juventus. Bei diesen zwei Spielen sollte nun aber Zählbares herausschauen, will der SCB nicht vollends in den Winterblues schlittern.

Mit der U21 des FCZ wartet auf Brühl ein Gegner, der letzte Saison die beste Platzierung der U21-Teams aufwies und sogar in der Aufstiegsrunde mitspielte (auch wenn U21-Teams natürlich nicht aufsteigen können).