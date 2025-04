Schlechte Aussichten für den KFC. – Foto: Ralph Görtz

Nun braucht‘s auch ein sportliches Wunder für den KFC Uerdingen Vier Spiele hat der Regionalligist KFC Uerdingen nach dem 0:2 bei der U23 von Fortuna Düsseldorf noch in der Hinterhand, um acht Punkte auf das rettende Ufer aufzuholen. Eigentlich zu wenig. Doch Trainer René Lewejohann bleibt trotzig. Verlinkte Inhalte Regionalliga West F. Düsseld. II KFC Uerdingen René Lewejohann

René Lewejohann muss erst einmal tief durchatmen. „Was machst du als Trainer mit so einem Spiel?“, fragte er rhetorisch in seinem Statement auf der Pressekonferenz. Der KFC Uerdingen hatte gerade sein Auswärtsspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 0:2 verloren. Und auch auf den anderen Plätzen hätte das Osterwochenende für die Krefelder kaum schlechter laufen können. Nach den Siegen von Schalke II (3:0 in Oberhausen), Wiedenbrück (4:2 in Hohkeppel) und dem Wuppertaler SV (2:1 gegen Gladbach II) ist die Ausgangslage für die Krefelder schlechter denn je.

Sa., 19.04.2025, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II KFC Uerdingen KFC Uerdingen 2 0 Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den SC Wiedenbrück auf Rang 15 nun. Der erste Platz, der für den Klassenerhalt reichen würde, wenn kein NRW-Team aus der Dritten Liga absteigt. Schalke II auf Platz 14 ist neun Punkte weg, der 1. FC Düren, der vermutlich nichts mehr reißen wird in der laufenden Saison, sogar zehn. Dies in vier Spielen herumzureißen, genau das scheint nach dieser Partie am Flinger Broich unmöglich.

Schon in der zweiten Minute hatten sich die Uerdinger in die schlechtmöglichste Ausgangsposition gebracht. Ex-Bundesliga-Profi Danny Latza stand an der Strafraumkante völlig blank und erzielte mit einem strammen Rechtsschuss das 1:0 für die Fortuna. Luca Majetic erzielte nach einer halben Stunde den späteren 2:0-Endstand. „Du warst noch nicht richtig auf dem Platz, da lagst du schon 0:2 zurück. Das ist der Genickbruch gewesen“, sagt Lewejohann. „Die Jungs hatten sich einiges vorgenommen. Die Umsetzung mit dem Ball war okay, gegen den Ball hat es mir bis zum 0:2 nicht gefallen.“ Gute Leistung nach der Pause