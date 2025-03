Nun auch im Herrenbereich

Die Entscheidung ist eine Fortführung der bereits erfolgreichen Zusammenarbeit im Jugendbereich. Ein zentraler Fokus der neuen SG Nüsttal/Dammersbach liegt auf der Weiterentwicklung junger Spieler und deren Integration in die Seniorenmannschaften. Beide Vereine fanden in den Gesprächen schnell zueinander und planen, in der kommenden Saison mit zwei Teams an den Start zu gehen. Erste positive Rückmeldungen aus dem Spielerlager zeigen, dass der Zusammenschluss von den Akteuren beider Mannschaften begrüßt wird.

Sportlich befinden sich beide Teams aktuell in einer herausfordernden Situation. Vor Beginn der Restrunde trennen sie lediglich ein Punkt, und der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz ist mit einem beziehungsweise zwei Zählern denkbar knapp. Die neue Spielgemeinschaft soll langfristig Stabilität und Perspektive bieten.